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Trump yemin töreni öncesinde Çin Devlet Başkanı Şi ile telefonda görüştü

Trump yemin töreni öncesinde Çin Devlet Başkanı Şi ile telefonda görüştü

09:2518/01/2025, Cumartesi
DHA
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Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştüğünü duyurdu. (Fotoğraf: Arşiv)
Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştüğünü duyurdu. (Fotoğraf: Arşiv)

ABD'nin 47'nci başkanı Donald Trump, 20 Ocak'taki yemin töreni öncesinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüştü.

Trump görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştüm. Hem Çin hem de ABD için çok iyi bir görüşme oldu. Beklentim, hemen başlayarak pek çok sorunu birlikte çözeceğimiz yönünde. Ticaretin dengelenmesi, Fentanyl, TikTok ve diğer pek çok konuyu ele aldık. Başkan Şi ve ben dünyayı daha barışçıl ve güvenli hale getirmek için mümkün olan her şeyi yapacağız” dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Devlet Başkanı Şi görüşmede, Trump'ı başkan seçilmesi dolayısıyla bir kez daha tebrik ederken yeni döneminde Çin-ABD ilişkilerinde yeni bir başlangıçla daha fazla ilerleme sağlamayı umduklarını belirtti.

#ABD
#Şi Cinping
#Çin
#Donald Trump

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