Trump yemin töreni öncesinde Çin Devlet Başkanı Şi ile telefonda görüştü

Trump görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştüm. Hem Çin hem de ABD için çok iyi bir görüşme oldu. Beklentim, hemen başlayarak pek çok sorunu birlikte çözeceğimiz yönünde. Ticaretin dengelenmesi, Fentanyl, TikTok ve diğer pek çok konuyu ele aldık. Başkan Şi ve ben dünyayı daha barışçıl ve güvenli hale getirmek için mümkün olan her şeyi yapacağız” dedi.