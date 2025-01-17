ABD'den Türkiye hakkında yaptırım kararı: Listede Akar ve Soylu da var
09:4517/01/2025, Cuma
G: 17/01/2025, Cuma
AA
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Rerör örgütü PKK/YPG'ye destek veren ABD, Suriye'ye operasyon yaptığı gerekçesiyle Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı almıştı.
Türkiye'ye 2019 yılındaki Barış Pınarı Harekatı'nın ardından yaptırım öngören başkanlık kararnamesini Suriye'deki güncel duruma göre revize eden ABD Başkanı Joe Biden, yeni başkanlık kararnamesiyle önceki metinde yer alan Türkiye ile ilgili tüm ifadelerin çıkarılmasına karar verdi.
ABD Başkanı Biden, Suriye'deki güncel duruma ilişkin ilave düzenlemelerin yer aldığı 14142 sayılı yeni başkanlık kararnamesini imzaladığını Kongreye bildirdi. Biden, yeni başkanlık kararnamesinde 14 Ekim 2019'da dönemin başkanı Donald Trump'ın imzasıyla yayımlanan 13894 sayılı kararnameyi revize ederek önceki metinde yer alan Türkiye ile ilgili tüm ifadeleri çıkardı.
Kritik isimler bulunuyordu
Dönemin ABD Başkanı Trump'ın imzasıyla 14 Ekim 2019'da yayımlanan başkanlık kararnamesinde Türkiye'nin Suriye'ye yönelik Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla yaptırım öngörülmüştü.
Bu kapsamda ABD yönetimi, Milli Savunma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptırım kararı almıştı.
Harekatın sona ermesiyle Trump, 23 Ekim 2019'da bu yaptırımların kaldırılması talimatını verdi.
Türkiye için ciddi bir kazanım
Biden'ın bu adımı, 2019 yılındaki kararnameden Türkiye'nin tamamen çıkarılmasını uzun zamandır talep eden Ankara'nın hukuki anlamda önemli bir kazanımı olarak değerlendiriliyor. Biden, Kongreye gönderdiği bildirimde, Suriye'deki durumun 2019'dan bu yana ciddi şekilde değiştiğini ve kararnameye konu olan askeri operasyonla ilgili gündemin geride kaldığını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bu kararname, 13894 sayılı başkanlık kararnamesinde atıf yapılan bazı operasyonların 5 yıl önce sona ermiş olduğu gerçeğine dayanarak o kararnamede asgari değişiklikler yapmaktadır. Özellikle, düzenlenen yeni kararname kapsamında ABD, Suriye'nin barışı ve güvenliğini, istikrarını veya toprak bütünlüğünü tehdit eden ya da ciddi insan hakları ihlallerine neden olan, bu tür eylem veya politikalara doğrudan ya da dolaylı olarak katılan veya katılmaya teşebbüs eden kişilere yaptırım uygulama hakkını korumaktadır."
Tehdit devam ediyor
Biden'ın yeni kararnamesiyle ABD, Suriye'de barış, güvenlik, istikrar veya toprak bütünlüğünü tehdit eden kişilere halen yaptırım getirebileceği notunu düşerek Suriye'ye ilişkin politika yapım süreçlerini güncel koşullara göre revize etmiş oldu.
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