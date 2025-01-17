ABD'den Türkiye hakkında yaptırım kararı: Listede Akar ve Soylu da var

"Bu kararname, 13894 sayılı başkanlık kararnamesinde atıf yapılan bazı operasyonların 5 yıl önce sona ermiş olduğu gerçeğine dayanarak o kararnamede asgari değişiklikler yapmaktadır. Özellikle, düzenlenen yeni kararname kapsamında ABD, Suriye'nin barışı ve güvenliğini, istikrarını veya toprak bütünlüğünü tehdit eden ya da ciddi insan hakları ihlallerine neden olan, bu tür eylem veya politikalara doğrudan ya da dolaylı olarak katılan veya katılmaya teşebbüs eden kişilere yaptırım uygulama hakkını korumaktadır."