Trump tepki çeken Obama paylaşımı sonrası sessizliğini bozdu: Özür dilemeyi reddetti

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama'ya yönelik sosyal medya hesabındaki paylaşımın "ırkçı" kısmını kınarken, paylaşım için özür dilemeyeceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından eski Başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama’yı ormanda maymun olarak tasvir eden bir video paylaştı. Söz konusu paylaşım kısa sürede tepki çekerken, video daha sonra platformdan kaldırıldı.
Trump, eski Başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama'yı ormanda yaşayan maymunlar gibi gösteren videolu paylaşımına ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Hata yapmadım personel izlemeliydi"
Trump, söz konusu videoyu sonuna kadar izlemeden bir personele ilettiğini belirterek, o kişinin videoyu sonuna kadar izlemiş olması gerektiğini söyledi.
Beyaz Saray’dan 'mizah' savunması
Trump'ın 2020 seçimlerinin oy makineleri aracılığıyla çalındığına dair iddialara yer veren videolu paylaşımının sonlarında, Obama çiftinin yüzlerinin maymun bedenlerine giydirildiği görülmüş, paylaşım çeşitli kesimlerden büyük tepki toplamıştı.
Personel hatası
Söz konusu paylaşım tepkiler üzerine kaldırılırken, bir Beyaz Saray yetkilisi ise videonun bir personel tarafından yanlışlıkla paylaşıldığını savunmuştu.