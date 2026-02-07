Yeni Şafak
Trump tepki çeken Obama paylaşımı sonrası sessizliğini bozdu: Özür dilemeyi reddetti

11:437/02/2026, Cumartesi
AA
Trump’ın paylaşımı kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Trump’ın paylaşımı kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama'ya yönelik sosyal medya hesabındaki paylaşımın "ırkçı" kısmını kınarken, paylaşım için özür dilemeyeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından eski Başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama’yı ormanda maymun olarak tasvir eden bir video paylaştı. Söz konusu paylaşım kısa sürede tepki çekerken, video daha sonra platformdan kaldırıldı.

Trump, eski Başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama'yı ormanda yaşayan maymunlar gibi gösteren videolu paylaşımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Hata yapmadım personel izlemeliydi"

Videonun yalnızca başını izlediğini ve bir sorun görmediğini söyleyen Trump,
"Kimse (videonun) sonunda onun olduğunu bilmiyordu. Eğer bakmış ve görmüş olsalardı, muhtemelen kaldırırlardı"
dedi.

Trump, söz konusu videoyu sonuna kadar izlemeden bir personele ilettiğini belirterek, o kişinin videoyu sonuna kadar izlemiş olması gerektiğini söyledi.

Videonun
"ırkçı"
kısımlarını kınadığını belirten Trump, paylaşımdan dolayı özür dileyip dilemeyeceği sorusuna ise,
"Hayır, ben hata yapmadım"
diye yanıt verdi.

Beyaz Saray’dan 'mizah' savunması

Trump'ın 2020 seçimlerinin oy makineleri aracılığıyla çalındığına dair iddialara yer veren videolu paylaşımının sonlarında, Obama çiftinin yüzlerinin maymun bedenlerine giydirildiği görülmüş, paylaşım çeşitli kesimlerden büyük tepki toplamıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD medyasına konuyla ilgili yaptığı açıklamada,
"Bu, Başkan Trump'ı Ormanın Kralı, Demokratları ise Aslan Kral'daki karakterler olarak tasvir eden bir internet mizah videosundan alınmıştır"
ifadelerini kullanırken, bu paylaşımla ilgili tepkileri
"sahte öfke"
olarak değerlendirmişti.

Personel hatası

Söz konusu paylaşım tepkiler üzerine kaldırılırken, bir Beyaz Saray yetkilisi ise videonun bir personel tarafından yanlışlıkla paylaşıldığını savunmuştu.




#ABD
#Barack Obama
#Donald Trump
#Michelle Obama
