Trump: Ukrayna savaşını bitirmek beni cennete götürebilir

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sonlandırmanın kendisini cennete götürebileceğini söyledi. "Mümkünse cennete gitmeyi denemek istiyorum." diyen Trump, "İyi olmadığımı duyuyorum. Beni en alta" ifadelerini kullandı.
Göreve gelmeden önce Ukrayna-Rusya savaşını bitirme vaadinde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, bu sözünü tutmak için somut adımları attı.
Önce Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Trump, sonrasında ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü.
Beyaz Saray'daki görüşme sonrası Trump, Avrupa Birliği liderleriyle de bir araya geldi.
Yaşananlar sonrasında barış umutları artarken Trump'tan dikkat çeken bir çıkış geldi.
Trump: Ukrayna savaşını sona erdirmek beni cennete götürebilir
Ülkesinde yayın yapan Fox News kanalına konuşan Trump, savaşı sonlandırması durumunda cennete gidebileceğini söyledi.