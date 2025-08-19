Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Trump: Ukrayna savaşını bitirmek beni cennete götürebilir

Trump: Ukrayna savaşını bitirmek beni cennete götürebilir

23:1019/08/2025, Salı
G: 19/08/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
ABD Başkanı Trump bir kilisede (Foto: Arşiv)
ABD Başkanı Trump bir kilisede (Foto: Arşiv)

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sonlandırmanın kendisini cennete götürebileceğini söyledi. "Mümkünse cennete gitmeyi denemek istiyorum." diyen Trump, "İyi olmadığımı duyuyorum. Beni en alta" ifadelerini kullandı.

Göreve gelmeden önce Ukrayna-Rusya savaşını bitirme vaadinde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, bu sözünü tutmak için somut adımları attı.

Önce Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Trump, sonrasında ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü.

Beyaz Saray'daki görüşme sonrası Trump, Avrupa Birliği liderleriyle de bir araya geldi.

Yaşananlar sonrasında barış umutları artarken Trump'tan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Trump: Ukrayna savaşını sona erdirmek beni cennete götürebilir

Ülkesinde yayın yapan Fox News kanalına konuşan Trump, savaşı sonlandırması durumunda cennete gidebileceğini söyledi.

"Herkes benim iyi birisi olmadığımı söylüyor, bunu duyuyorum. Beni en alta yerleştirmişler."
diyen ABD Başkanı,
"Mümkünse savaşı bitirip cennete gitmeyi denemek istiyorum."
ifadelerini kullandı.
The Times'ta yer alan haber.


#Donald Trump
#Ukrayna
#ABD
#Rusya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AUZEF 3 ders sınavı başvurusu 2025: Son gün ne zaman? Sınav ve başvuru tarihleri belli oldu