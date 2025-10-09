Yeni Şafak
Trump'a toplantıyı erken sonlandıran not: Rubio kulağına fısıldayarak verdi

13:349/10/2025, Perşembe
ABD Başkanı Donald Trump.
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze konusunda açıklama yaparken Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan bir not aldıktan sonra basın toplantısı erken sonlandırdı.

ABD Başkanı Donald Trumpi Washington'da düzenlediği basın toplantısı sırasında Gazze konusunda açıklamalarda bulunurken Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile arasında dikkat çeken bir mesajlaşma yaşandı.



Rubio, basın toplantısı sırasından Trump'ın yanına giderek kulağına fısıldadı ve bir not teslim etti.


Trump, kağıdı aldıktan sonra gazetecilere "Ortadoğu'da anlaşmaya çok yakınız. Bana çok yakın bir zamanda ihtiyaç duyulacak. Bu yüzden kısa konuşmam gerekiyor" açıklamasını yaptı.



NOTTA NE YAZIYOR?

AP haber ajansına göre Rubio'nun notunda, Trump'ın sosyal medya paylaşımlarına onay vermesi gerektiği ve bu sayede anlaşmayı ilk olarak onun duyurabileceğini yazdığı iddia ediliyor.



