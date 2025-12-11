Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Trump'ın 'Altın Kart'ı resmen devrede: 1 milyon dolara ABD'de kalıcı oturum

Trump'ın 'Altın Kart'ı resmen devrede: 1 milyon dolara ABD'de kalıcı oturum

00:1811/12/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trump'ın 'Altın Kart' sistemi resmen devreye girdi, internet sitesinde satışa sunuldu.
Trump'ın 'Altın Kart' sistemi resmen devreye girdi, internet sitesinde satışa sunuldu.

ABD'de Donald Trump yönetiminin yatırımcılar için hazırladığı Altın Kart programı resmen uygulanmaya başladı. Yeni düzenlemeyle, ABD’ye 1 milyon dolar bağış yapan ve güvenlik taramasını geçen kişiler doğrudan kalıcı oturum ve vatandaşlığa giden bir yol elde edecek. Trump, programın 'Amerikan şirketlerinin yeteneklerini koruması için tarihi bir fırsat' olduğunu vurgulayarak uygulamayı 'çok heyecan verici' sözleriyle duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, 19 Eylül 2025’te imzaladığı Başkanlık Kararnamesi 14351 ile “Altın Kart” (Gold Card) programını resmen başlattı.

Bu programa göre, bireyler 1 milyon dolar; şirket sponsorluğunda başvurularda ise 2 milyon dolar karşılığında ABD’de kalıcı oturum (Green Card) için öncelikli vize alma hakkı elde edebilecek.

Altın Kart aktif hale geldi satışa çıktı

Altın Kart’a başvurmak isteyenlerin dolduracağı başvuru formu ve işlemler, resmî olarak 2025 sonbaharında aktif hale geldi. İlk adım olan I-140G dosyasının ilgili kurumlara sunulduğu bildirildi.

Altın Kart'ın satıldığı internet sitesi

Trump yönetimi yeni programı, önceki yatırımcı vizesi sistemi olan EB-5’in yerine koyuyor. Hükûmete konulan “bağış” ya da “hediye” olarak nitelendirilen milyon dolarlık ödemeyle, yüksek sermaye sahibi yabancı yatırımcıların hızlı şekilde ABD’ye yerleşmesi hedefleniyor.

İşte Altın Kart’ın öne çıkan özellikleri:
  • Bireyler için 1 milyon dolar bağış/hediye, şirket sponsorluklu başvurularda ise 2 milyon dolar gibi yüksek meblağlar isteniyor.
  • Başvurunun onaylanması hâlinde, başvuru sahibi ve başvuruda yer alan eş/çocuklar ABD’de yasal olarak kalıcı oturum sahibi olabiliyor.
  • Altın Kart, doğrudan vatandaşlık sağlamıyor; fakat “Green Card – daimî oturum” hakkı yoluyla zamanla vatandaşlığa başvurma imkânı verebilecek bir adım sayılıyor.

ABD’de yatırım yoluyla oturum/vatandaşlık sistemlerine ilgi duyanlar açısından Altın Kart, hedef sermaye seviyesine sahip yabancılar için cazip bir seçenek olarak öne çıkarken; eleştirmenler, bu sistemin vatandaşlık statüsünü “parayla satmak” anlamına geldiğini savunuyor.



#Altın Kart
#Donald Trump
#ABD
#Vatandaşlık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çevre Bakanlığı Ünvan Değişikliği Sınavı başvuruları başladı: Mühendis, Mimar, Tekniker, Avukat ve diğer kadrolar için şartlar açıklandı