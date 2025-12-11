ABD Başkanı Donald Trump, 19 Eylül 2025’te imzaladığı Başkanlık Kararnamesi 14351 ile “Altın Kart” (Gold Card) programını resmen başlattı.

Bu programa göre, bireyler 1 milyon dolar; şirket sponsorluğunda başvurularda ise 2 milyon dolar karşılığında ABD’de kalıcı oturum (Green Card) için öncelikli vize alma hakkı elde edebilecek.

Altın Kart aktif hale geldi satışa çıktı

Altın Kart’a başvurmak isteyenlerin dolduracağı başvuru formu ve işlemler, resmî olarak 2025 sonbaharında aktif hale geldi. İlk adım olan I-140G dosyasının ilgili kurumlara sunulduğu bildirildi.

Altın Kart'ın satıldığı internet sitesi

Trump yönetimi yeni programı, önceki yatırımcı vizesi sistemi olan EB-5’in yerine koyuyor. Hükûmete konulan “bağış” ya da “hediye” olarak nitelendirilen milyon dolarlık ödemeyle, yüksek sermaye sahibi yabancı yatırımcıların hızlı şekilde ABD’ye yerleşmesi hedefleniyor.

İşte Altın Kart’ın öne çıkan özellikleri:

Bireyler için 1 milyon dolar bağış/hediye, şirket sponsorluklu başvurularda ise 2 milyon dolar gibi yüksek meblağlar isteniyor.

Başvurunun onaylanması hâlinde, başvuru sahibi ve başvuruda yer alan eş/çocuklar ABD’de yasal olarak kalıcı oturum sahibi olabiliyor.

Altın Kart, doğrudan vatandaşlık sağlamıyor; fakat “Green Card – daimî oturum” hakkı yoluyla zamanla vatandaşlığa başvurma imkânı verebilecek bir adım sayılıyor.

ABD’de yatırım yoluyla oturum/vatandaşlık sistemlerine ilgi duyanlar açısından Altın Kart, hedef sermaye seviyesine sahip yabancılar için cazip bir seçenek olarak öne çıkarken; eleştirmenler, bu sistemin vatandaşlık statüsünü “parayla satmak” anlamına geldiğini savunuyor.







