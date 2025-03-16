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Trump'ın harekat emriyle hedef olan Husilerden açıklama: Saldırılar tam teşekküllü bir savaş suçu ve karşılıksız kalmayacak

Trump'ın harekat emriyle hedef olan Husilerden açıklama: Saldırılar tam teşekküllü bir savaş suçu ve karşılıksız kalmayacak

07:3316/03/2025, Pazar
IHA
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ABD ordusundan yapılan açıklamada ise Yemen'deki Husi hedeflerinin vurulduğu bildirilmişti.
ABD ordusundan yapılan açıklamada ise Yemen'deki Husi hedeflerinin vurulduğu bildirilmişti.

Husiler, Yemen'i hedef alan ABD ve İngiltere saldırılarının "tam teşekküllü bir savaş suçu" olduğunu belirterek, "Bu saldırganlık, Yemen'i Filistin'e ve Gazze'ye destek görevini yerine getirmekten alıkoyamayacak" açıklamasında bulundu. Husilere yönelik saldırıların "yanıtsız kalmayacağı" vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği harekat talimatı sonrasında saldırıların hedefi olan Yemen'deki İran destekli Husiler sessizliğini bozdu.


Husilerin siyasi bürosu tarafından yapılan açıklamada, Yemen'in ABD ve İngiltere saldırılarının hedefi olduğu belirtilerek, bu saldırıların "tam teşekküllü bir savaş suçu" olduğu kaydedildi. "Bu saldırganlık, Yemen'i Filistin'e ve Gazze'ye destek görevini yerine getirmekten alıkoyamayacak" denilen açıklamada, "Saldırılar yanıtsız kalmayacak. Yemen'deki silahlı kuvvetlerimiz saldırılara karşılık vermeye hazır" ifadeleri kullanıldı.


Yemen'de sivilleri hedef alan saldırıların "ABD'nin kendisine karşı olan ülkelere ve halklara yönelik terörizminin ek bir kanıtı olduğu" ifade edilen açıklamada, "Amerikan ve İngiliz saldırganlığı, ABD'nin Siyonist ülke adına savaştığını ve savaşmaya devam ettiğini doğruluyor" denildi.


Trump harekat emri vermişti

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün ABD ordusuna Yemen'deki Husilere karşı kararlı ve güçlü bir askeri harekat başlatma emri verdim. Amerikan gemilerine, uçaklarına ve insansız hava araçlarına karşı amansız bir korsanlık, şiddet kampanyası yürüttüler" ifadelerini kullanmıştı.


ABD ordusundan yapılan açıklamada ise Yemen'deki Husi hedeflerinin vurulduğu bildirilmişti. Husilere ait Al Masirah TV de, Yemen'e yönelik saldırılara İngiliz ordusunun da destek verdiğini duyurmuştu. Saldırılarda en az 24 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilmişti.


#Yemen
#ABD
#Husiler

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