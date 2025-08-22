Yeni Şafak
Trump'ın hedefinde yine Fed var: İstifa etmezse görevden alırım

20:3022/08/2025, Cuma
G: 22/08/2025, Cuma
AA
ABD Başkanı Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook istifa etmezse görevden alacağını söyledi.
ABD Başkanı Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook istifa etmezse görevden alacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, "mortgage dolandırıcılığı" iddiasıyla karşı karşıya olan ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un istifa etmemesi durumunda görevden alacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'da bulunan bir müzeyi ziyaretinde, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'u görevden alıp almayacağının sorulması üzerine Trump, "Yaptığı şey kötüydü. Eğer istifa etmezse onu kovacağım." dedi.

Trump, 20 Ağustos'ta ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından, Bloomberg'in Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte'nin, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'den Cook hakkında soruşturma açmasını talep ettiğini belirten haberini paylaşarak,
"Cook hemen istifa etmelidir
:"
ifadelerini kullanmıştı.
Pulte'nin iddiaları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın istifa çağrısının ardından açıklama yapan Cook ise Pulte'nin kendisi Fed'e katılmadan 4 yıl önce yapılan bir mortgage müracaatı nedeniyle soruşturulması için başvuruda bulunduğunu sosyal medyada duyurduğunu savunarak,
"Bir tweette sorulan bazı sorular nedeniyle görevimden istifa etmeye niyetim yok."
ifadesini kullanmıştı.


