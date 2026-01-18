Yeni Şafak
Trump'ın kararının ardından AB üyesi ülkelerin büyükelçileri olağanüstü toplanıyor

12:2618/01/2026, Pazar
AA
Donald Trump
Donald Trump

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın 8 Avrupa ülkesine ek tarife uygulama kararının ardından öğleden sonra düzenleyecekleri olağanüstü toplantıda bir araya gelecek.

AB kaynaklarından edinilen bilgiye göre büyükelçiler, durum değerlendirmesi yapacak.

AB üyesi ülkelerin büyükelçileri, olağanüstü toplantıyı öğleden sonra Brüksel'de gerçekleştirecek.

ABD Başkanı Trump, 17 Ocak'ta, Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ülkesinin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

Bu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat 2026'dan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran 2026'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz satın alınmasına ilişkin anlaşmaya varılana kadar oranın böyle kalacağını bildirmişti.

Trump'ın açıklamalarına AB liderleri ve Avrupa ülkelerinden tepki gelmişti.




