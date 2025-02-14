Trump’ın planı uygulanamaz

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Gazze’nin yeniden imar edilmesine eş zamanlı olarak Filistinlilerin Gazze’den tehcir edilerek Mısır ve Ürdün’e gönderilmelerine ilişkin öne sürdüğü plana tepkiler sürüyor. Yeni Şafak’a konuşan Parlamenterler Arası Kudüs ve Filistin Platformu Genel Sekreteri Dr. Mohammad Makram Balawi, bu planın hayata geçirilmesinin çok zor olduğunu belirterek, “Bunun için gerekli araçlar sahada mevcut değil. İsrail, 300 bin asker konuşlandırmasına ve bölgede soykırım işlemelerine rağmen Gazzelileri zorla göç ettirmeyi başaramadılar. Öyleyse, bölgede askeri gücü bulunmayan ABD bunu nasıl gerçekleştirebilir?" diye sordu? kendisinden önce gelenlerin başaramadığını, Netanyahu ve ordusunun tüm suçlarına rağmen gerçekleştiremediğini yapabileceğini sanarak bir hayal görüyor. Filistinlerin yok olma tehlikesine karşın 7 Ekim’de harekete geçtiğini belirten Balawi, “Trump, Netanyahu ve ordusunun işlediği tüm savaş suçlarına rağmen gerçekleştiremediğini yapabileceğini sanarak hayal görüyor. Trump, kendisini neredeyse ilahi bir güce sahip biri olarak hayal ediyor; emreder ve itaat edilmesini bekler. Ancak bu düşünce, gerçeklikten çok uzak” değerlendirmesini yaptı.