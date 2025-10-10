Trump'ın planları yüzünden işleri durdu: Dünya devi Orsted 2 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu

Danimarka merkezli şirket, yeni iş planlarını ve stratejik önceliklerini açıkladı. Buna göre, Orsted, deniz üstü rüzgar enerjisine ve Avrupa'ya daha fazla odaklanacak. Şirket, 2027 sonuna kadar iş gücünün dörtte birine denk gelen yaklaşık 2 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.