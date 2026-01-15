Trump’tan bekleme sinyali

28 Aralık 2025'te Tahran’da başlayarak ülkenin tüm şehirlerine yayılan protestolarla sarsılan İran’da, şiddet olaylarına sahne olan protestoların durulmasının ardından gözler müdahale tehditleri savuran ABD ve İsrail’e döndü. NBC News televizyonunun verdiği bilgiye göre, İsrail ve Arap ülkelerinden üst düzey yetkililer, İran’daki rejime karşı giderek tehdit dozajını artıran ABD Başkanı Donald Trump’a uyarılarda bulundu. Televizyonda yer alan haberde, söz konusu yetkililerin Washington yönetimine “İran’daki rejimin dayanıklı olduğunu ve yıkılması için protestoculara dışardan verilecek bir askeri desteğin yeterli olmayacağını” söyledi.

REJİMİ ZAYIFLATACAK ADIMLAR

Habere göre İsrailli yetkililer, Trump yönetimine İran’da rejim değişikliğini desteklediklerini ancak bu aşamada doğrudan bir ABD askeri müdahalesinin protestoların yarattığı süreci tamamlamaya yetmeyebileceği yönünde endişelerini iletti. Kaynaklar, İsrail’in ABD’ye, İran’daki mevcut protesto dalgasını daha da zayıflatacak ve rejimi içerden çöküşe yaklaştıracak alternatif adımlar önerdiğini aktardı. İsrailli yetkililerin önerdiği adımlar arasında, İran halkının hükümetin internet kısıtlamalarını aşabilmesi için iletişim altyapısının güçlendirilmesi, ekonomik yaptırımların artırılması veya daha sert hâle getirilmesi, rejime yönelik siber saldırılar düzenlenmesi ve hatta belirli İranlı liderleri hedef alan son derece sınırlı askeri operasyonlar yer alıyor.

HAVA SAHASI UYARISI

Yedioth Ahronoth gazetesine bilgi veren üst düzey İsrailli yetkililer de Tel-Aviv’in Trump tarafından İran için ne planlandığına dair bilgi sahibi olmadığını öne sürdü. Tel Aviv’in söz konusu planın ne zaman uygulanacağını da bilmediğini belirten yetkililer, muhtemel bir askeri operasyona da İsrail’in katılmayacağını aktardı. İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği ise BM Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) İran konulu acil bir toplantı çağrısı yaptı. İsrail dışında bölge ülkeleri de İran’a yönelik bir askeri müdahaleye karşı çıkıyor. Suudi Arabistan medyası, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’ın, ABD yönetimine İran’a yönelik muhtemel bir askeri operasyonda ülkesinin hava sahasının kullanılmasına izin vermeyeceğini bildirdiğine dikkat çekti. Katar ve Umman'ın da Washington yönetimiyle irtibata geçip olası bir saldırının bölgedeki ABD müttefiklerinde istikrarsızlığa sebep olabileceği uyarısında bulundu.

TRUMP'TAN BEKLEME SİNYALİ

Beyaz Saray’dan yetkililerin verdiği bilgiye göre, İran’daki gelişmeleri yakından takip eden Trump, danışmanlarıyla son durumu ele almak üzere bir toplantı gerçekleştirecek. ABD Başkanı Trump, "Ölüm olaylarıyla ilgili doğru rakamları alacağız. Ona göre hareket edeceğiz" sözleriyle görüntülerin gerçek olup olmadığına ilişkin araştırma yaptıklarını söyledi. Daha önce “Protestocuları öldürürseniz müdahale ederiz” diyen ABD Başkanı yeni açıklamasında “Rejimin protestocuları yargısız idam etmesi halinde müdahale edeceklerini” söylemesi de Washington'ın müttefiklerinden gelen uyarıları dikkate aldığı değerlendirmesine sebep oldu. Trump dün akşam da benzer yönde açıklamalarda bulundu. Trump, "Bize, İran'da infazların durdurulduğu bildirildi. Şu anda bir infaz planı ya da idam yok. Eğer böyle bir şey olursa hepimiz üzülürüz. Ancak bana ulaşan bilgilere göre infazlar durmuş. İnfaz yapmayacaklar" şeklinde konuştu.

ASKERİ GERİLİM HAD SAFHADA

Öte yandan Trump’ın İran’daki protestocuları koruma gerekçesiyle ülkeye askeri müdahalede bulunabileceği uyarısının ardından bölgede hareketlilik yaşanıyor. Reuters’ın 3 diplomata dayandırdığı haberine göre, Katar’da ABD ordusuna ait El Udeid Hava Üssü’ndeki bazı personele çarşamba akşamına kadar üssü terk etmeleri tavsiye edildi. Diplomatlardan biri, "Bu bir tutum değişikliği, emredilmiş bir tahliye değil" dedi. Benzer bir hareketlilik İran tarafında da yaşanıyor. İran İslam Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı, İran ordusunun "savunma hazırlığı açısından zirvede" olduğunu söyledi. İran Savunma Bakanı muhtemel saldırıya karşı "Kanımızın son damlasına kadar savunacağız" diyerek, ABD'nin tehditlerine meydan okudu. İngiltere'nin de Katar'dan askerlerini çektiği iddia edildi.



