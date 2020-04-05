Dünya Trumptan gelecek iki hafta için karamsar tablo Birçok ölüm olacak
AMERİKA

Trump'tan gelecek iki hafta için karamsar tablo: Birçok ölüm olacak

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs salgınının ülkedeki etkisini bir süre daha yoğun şekilde hissedeceklerini belirterek, "En zor kısmı bu hafta ve gelecek hafta olacak. Maalesef birçok ölüm yaşanacak." dedi.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.

ABD Başkanı Trump, koronavirüsle mücadele kapsamında yönetiminin aldığı tedbirlerle ilgili olarak Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.

Kendisinin ve yönetiminin tüm ülkede salgını önlemeye yönelik sayısız tedbir aldığını ve bu şekilde daha az kişinin zarar görmesini sağladıklarını anlatan Trump, en kısa sürede bu krizi aşmak istediklerini vurguladı.

Trump, ülkeyi normal sürecine döndürmek istediğini kaydederek, "İnsanlar maçlara gitmek istiyor, dışarı çıkıp temiz hava almak ve hayatlarını normale döndürmek istiyor. Bunun en kısa sürede olmasını umuyoruz. Bu ülke çalışmak üzere inşa edildi, kapalı kalmak üzerine değil." dedi.

BUGÜNE KADAR EN HIZLI YAYILAN SALGIN

Trump, koronavirüsün salgını için "bugüne kadar en hızlı yayılan virüs salgını" ifadesini kullanırken, sosyal mesafe kuralının hayati derecede önemli olduğunu söyledi.

Salgının etkisini gelecek iki hafta yoğun şekilde hissedeceklerini vurgulayan Trump, "En zor kısmı bu hafta ve gelecek olacak. Maalesef birçok ölüm yaşanacak. Bu süreçte (salgın) New York'u çok sert şekilde vuracak." uyarısında bulundu. Trump, aldıkları tedbirler sayesinde bu ölümleri azalttıklarını savundu.

NEW YORK'A DOKTOR TAKVİYESİ

Öte yandan Trump, salgından en fazla etkilenen bölge olan New York eyaleti için askeri doktor ve hemşire takviyesi yapacaklarını söyledi.

Özellikle New York kenti ve çevresinde yaşanan doktor sıkıntısına dikkati çeken Trump, "New York'a koronavirüsle mücadele kapsamında 1000 kadar askeri doktor gönderiyoruz. Onların çok faydası olacak gerçekten." ifadesini kullandı.

Yurt dışındaki Amerikalıları ülkeye getirmek için çalışmalarına devam ettiklerini de dile getiren Trump, şu ana kadar 75 ülkeden 40 bin Amerikan vatandaşını geri getirdiklerini aktardı.

HİDROKSİKLOROKİN KULLANILMASINI ÖNERDİ

Amerikan kamuoyunda daha önce tartışmalara neden olan "koronavirüse karşı ilaç" konusunda bir kez daha yorum yapan Trump, "hidroksiklorokin"in virüse karşı işe yaradığını ve kullanılabileceğini öne sürdü.

Trump, "Hidroksiklorokin işe yarayabilir. Doktorlar bunu kullanabilir. Ne kaybedecekler ki? Yeterince hatta fazlasıyla stoğumuz var." değerlendirmesini yaptı.

NEW YORK'U ZİARET EDECEK

Diğer yandan salgının seyriyle ilgili açıklamalar yapan "Koronavirüsle Mücadele Görev Gücü" üyesi Dr. Deborah Brix, New York'ta salgının 6-7 gün sonra en yüksek noktasına ulaşmasını beklediklerini ifade etti.

Dr. Brix ayrıca, ABD'nin salgın konusunda İspanya ve İtalya'nın 12 gün gerisinde olduğunu dile getirdi. Brix, yaklaşık 2 hafta sonra ABD'nin bugün İtalya ve İspanya'nın bulunduğu noktaya gelmesini beklediklerini kaydederek, "Kendimizi buna göre hazırlamaya çalışıyoruz. Zamanla yarışıyoruz." yorumunu yaptı.

  • Geçen hafta Beyaz Saray'daki açıklamasında Trump, ABD'de 100 ila 240 bin arasında kişinin hayatını kaybedebileceğini ifade etmişti.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre ABD'de koronavirüs vaka sayısı 300 binin üzerine çıkarken, virüs kaynaklı ölü sayısı ise 8 bin 300 seviyesine ulaştı.

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