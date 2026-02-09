Trump'tan Japonya Başbakanı Takaichi'ye tebrik

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ve koalisyonunun seçimlerde ‘ezici bir zafer’ elde ettiğini belirterek, tebriklerini sundu. Trump, Takaichi'nin partisinin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez mecliste ‘tarihi’ üçte iki çoğunluğa ulaştığını vurguladı.

Takaichi'nin erken seçim kararını ‘cesur ve akıllıca bir karar’ olarak nitelendiren Trump, “Sanae, seni ve koalisyonunu desteklemek benim için bir onurdu. Muhafazakar ve ‘Güç yoluyla barış' gündemini hayata geçirmende büyük başarılar diliyorum. Böylesine bir coşkuyla oy kullanan harika Japon halkı, her zaman benim güçlü desteğime sahip olacak” ifadelerini kullandı.