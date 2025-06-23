Trump'tan misilleme sonrası İran'a teşekkür: Haber verdikleri için can kaybı yaşanmadı

ABD Başkanı Donald Trump , İran'ın Katar'daki El Udeyd Hava Üssü 'ne misillemesinin ardından saldırıya ilişkin ilk açıklamalarda bulundu.

Truth hesabından paylaşımda bulunan Trump, İran'ın misillemesini beklediklerini ve çok etkili bir şekilde karşılık verdiklerini söyledi.

Hiçbir Amerikalının zarar görmediğini ve neredeyse hiç hasar meydana gelmediğini belirten Trump, İran'a saldırıyı önceden haber verdikleri için teşekkür etti ve bu sayede can kaybı yaşanmadığını söyledi.

"İsrail'i barışa teşvik edeceğim"

Trump, İran'ın belki de bölgede barış ve uyuma doğru ilerleyebileceğini ve kendisinin de İsrail'i aynı şeyi yapması için şevkle teşvik edeceğini de kaydetti.

"Tebrikler dünya, şimdi barış zamanı"

ABD Başkanı yaptığı diğer bir Truth paylaşımında da Katar Emiri Tamim bin Hamad El Sani'ye de bölge için barış arayışında yaptığı her şey için teşekkür ettiğini belirterek, "Bugün Katar'daki Amerikan Üssü'nde meydana gelen saldırıyla ilgili olarak, hiçbir Amerikalının ölmemesi ya da yaralanmamasının yanı sıra, çok daha önemlisi, hiçbir Katarlının da ölmediğini ya da yaralanmadığını bildirmekten memnuniyet duyuyorum." dedi.

Trump arka arkaya yaptığı üç paylaşımın sonuncusunda ise, " Tebrikler dünya, şimdi barış zamanı. " ifadelerini kullandı.

Trump, Truth hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:

"İran, Nükleer Tesislerini imha etmemize resmi olarak çok zayıf bir karşılık verdi ki biz bunu bekliyorduk ve çok etkili bir şekilde karşılık verdik. 14 füze ateşlendi - 13'ü düşürüldü ve 1'i “serbest bırakıldı” çünkü tehdit edici olmayan bir yöne doğru gidiyordu. Hiçbir Amerikalının zarar görmediğini ve neredeyse hiç hasar meydana gelmediğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum. En önemlisi, tüm bunları “sistemlerinden” çıkardılar ve umarım daha fazla 'nefret' olmayacak. İran'a bize erken haber verdiği için teşekkür etmek istiyorum, bu sayede hiçbir can kaybı yaşanmadı ve kimse yaralanmadı. Belki de İran artık bölgede barış ve uyuma doğru ilerleyebilir ve ben de İsrail'i aynı şeyi yapması için şevkle teşvik edeceğim. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!

Saygıdeğer Katar Emiri'ne bölge için barış arayışında yaptığı her şey için teşekkür etmek isterim. Bugün Katar'daki Amerikan Üssü'nde meydana gelen saldırıyla ilgili olarak, hiçbir Amerikalının ölmemesi ya da yaralanmamasının yanı sıra, çok daha önemlisi, hiçbir Katarlının da ölmediğini ya da yaralanmadığını bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!

Tebrikler dünya, şimdi barış zamanı."







