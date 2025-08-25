Yeni Şafak
Trump'tan yeni hamle: Maryland'de Ulusal Muhafız görevlendirmeyi planlıyor



10:12 25/08/2025, Pazartesi
DHA



ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'ın güvenliği için görevlendirdiği Ulusal Muhafız birliklerini, komşu eyalet Maryland'de de konuşlandırabileceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Maryland'in en büyük şehri ve suç oranlarının kabarık olduğunu kaydettiği Baltimore'da da Ulusal Muhafızları görevlendirebileceğini duyurdu. Daha önce Chicago ve New York'a Ulusal Muhafızları göndermeyi düşündüğünü açıklayan Trump, Maryland Valisi Wes Moore ile yaşadığı polemik sonrası Baltimore'u da bu şehirlerin arasına dahil etti.


Moore'un, Baltimore'da smylendiği kadar suç işlenmediğini belirterek birlikte şehri gezme teklifini ‘kaba ve kışkırtıcı’ bulan Trump, "Başkan olarak, oraya yürüyüşe çıkmadan önce bu suç felaketini temizlemesini tercih ederim. Wes Moore'un suç sicili çok kötü, tabii diğer birçok 'mavi' eyaletin yaptığı gibi suç rakamlarını çarpıtmazsa" ifadelerini kullandı.


Trump, Baltimore'un suç ve cinayet istatistiklerine göre ülkenin en kötü 4'üncü şehri olduğunu kaydederek, Maryland Valisi Moore'un ‘konuşmayı bırakıp işe koyulması’ gerektiğini bildirdi.



