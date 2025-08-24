Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği Gazze mektubu dünya basınında

Emine Erdoğan'ın, Melania Trump'a Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulunduğu mektup, dünya basınında birçok ajans ve haber sitesi tarafından manşetlere taşındı.

İngiltere

İngiliz yayın kuruluşu BBC, ABD merkezli X şirketinin yaklaşık 50 milyon takipçili sosyal medya platformundaki hesabından ve ABD merkezli 29,4 milyon takipçili Instagram hesabından Emine Erdoğan'ın mektubunu paylaştı.

BBC, mektuba ilişkin internet sitesinde yer verdiği haberinde de "Türk First Lady'den Melania Trump'a Gazzeli çocuklar için çağrı" başlığı kullanıldı.

Haberde, Erdoğan'ın, Trump'ı Gazze'de acı çeken çocuklar için konuşmaya çağırdığına işaret edilen mektupta yer alan "Bu adaletsizliğe karşı sesimizi ve gücümüzü birleştirmeliyiz." ifadesine vurgu yapıldı.

"The Telegraph" gazetesi haberinde, mektubun, Trump'ı Gazze'deki barış çabalarına çekmeyi amaçladığına işaret ederek Erdoğan'ın, Gazze’deki çocukların kurtarılması çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Reuters'ın haberinde haberinde, "Türkiye'nin First Lady'si Melania Trump'ı Gazze konusunda konuşmaya çağırıyor" başlığını kullandı.

Haberde, Erdoğan'ın, mektupta bu ayın başlarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna ve Rusya'daki çocuklarla ilgili olarak gönderdiği mektuptan esinlendiğini belirttiği aktarıldı.

İngiliz "Sky News" kanalı haberinde Erdoğan'ın Trump’a mektup yazarak savaştan etkilenen Ukraynalı çocuklar için gösterdiği ilgiyi Gazze'deki çocuklar için de göstermesini istediği kaydedildi.

Haberde, mektupta, Trump’ın çatışmalarda hayatını kaybeden 648 Ukraynalı çocuk için gösterdiği şefkatin hatırladığı belirtilerek, Gazzeli çocuklar için de aynı çabayı ortaya koyması çağrısı yapıldığı aktarıldı.

Fransa

Fransız dergisi Le Point, "Seslerimizi birleştirmeliyiz: Emine Erdoğan Melania Trump’ı Gazze’nin çocuklarını desteklemeye çağırdı" başlığıyla verdiği haberde, Erdoğan'ın Trump’tan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Gazze’deki çocukların durumu hakkında görüşmesini istediğini belirtti.

Haberde, Erdoğan’ın Gazze’deki açlığa dikkati çeken Birleşmiş Milletler (BM) raporunun yayınlanmasının ardından Trump’a böyle bir çağrıda bulunduğu ifade edildi.

Fransız 20 minutes gazetesi, "Gazze: Emine Erdoğan, Melania Trump’a aç bırakılan Filistinli çocuklar için çağrı yaptı" başlıklı haberinde Erdoğan’ın Trump’ın Netanyahu’ya da bir mektup göndermesini istediği ve bunun "Filistin halkı için tarihi bir sorumluluk" olduğunu hatırlattığı kaydedildi.

Fransız Le Figaro gazetesi "Bir anne, kadın ve insan olarak: Emine Erdoğan Melania Trump’ı Gazze’deki çocukların haklarını savunmaya çağırdı" başlığıyla sunduğu haberde, mektuptaki "Sizin mektubunuzdaki duyguları, bir anne, bir kadın, bir insan olarak derinden paylaşıyor, aynı umudu Gazze'nin barışa ve huzura susamış çocukları için de yeşertmenizi diliyorum. " ifadelerine yer verildi.

Almanya

Alman NTV kanalının çevrim içi haber portalı "Erdoğan'ın eşi Melania Trump'a duygusal mektup yazdı" başlığıyla duyurduğu haberde, Erdoğan'ın Trump'a Gazzeli çocuklar için de duyarlılık göstermesi çağrısında bulunduğu belirtildi.

Alman Der Spiegel dergisinde şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Melania Trump'a bir mektup yazdı. Mektupta, Gazze'deki çocuklara destek çağrısında bulundu. Binlerce Gazzeli çocuğun kefenine kazınmış 'meçhul bebek' ifadesinin 'vicdanımızda onarılmaz yaralar açtığını' belirten Erdoğan, 'Savaşta hayatını kaybeden 648 Ukraynalı çocuğa gösterdiğiniz önemli şefkatin Gazze Şeridi'ne de yansıtılacağına' inanıyor."

Bulgaristan

Bulgaristan'da devlet haber ajansı BTA’nın yayınladığı habere dayalı olarak ülkenin en büyük özel televizyon kanalı bTV, "(Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin eşi Olena) Zelenska'nın ardından Emine Erdoğan da Melania Trump'a mektup yazdı: Gazze'ye de aynı empatiyi gösterin" başlıklı bir haber yayınladı.

Haberinde bTV, "Türkiye'nin First Lady'si Melania Trump'tan İsrail Başbakanı'na Gazze'deki insani krizin sona ermesi için çağrıda bulunmasını istedi." dedi.

Bulgar basınında sanal ortamda yayın yapan Dnevnik gazetesi, BTA’nın haberini yorumsuz olarak kullandı. Emine Erdoğan’ın mektubu ile ilgili sosyal medyadaki paylaşımlar ise Anadolu Ajansının ilgili habere dayandırıldı.

Yunanistan

Emine Erdoğan'ın mektubu, Yunan basınında da geniş yer tuttu.

To Vima gazetesi haberi, "Emine Erdoğan’ın Melania’dan isteği" başlığıyla verirken, Erdoğan'ın Trump'tan Ukraynalı çocuklar için gösterdiği hassasiyeti Filistinli çocuklar için de göstermesini istediği vurgulandı.

EFSYN gazetesi, "Gazze’de soykırım ve ölümcül saldırılar yaşanırken Erdoğan, Trump'a Gazze’deki çocuklar için mektup gönderdi." ifadesi yer aldı.

Kathimerini gazetesi, ilgili haberinde Erdoğan'ın Trump'ın Gazze'deki çocuklar için harekete geçmesini istediğini belirterek, Gazze’deki çocukların yaşadığı dramı dile getirdiğini ifade etti.

İsviçre

Swissinfo internet sitesinin haberi "Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze'de 'öldürülen' 18 bini aşkın çocuk için Melania Trump'a seslendi" başlığıyla servis etti.

Haberde, Erdoğan'ın, Trump'tan, Gazze'de "vahşice katledilen" 18 bini aşkın Filistinli çocuk için de hassasiyet göstermesini istediği bildirildi.

İsviçre'de ulusal çapta yayımlanan tek gazete Blick'in "Emine Erdoğan, Melania Trump'tan Gazzeli çocuklar için yardım istedi" başlığıyla paylaştığı haberinde, Erdoğan'ın, Trump'a Gazze'deki çocuklar için yaptığı çağrıya geniş yer verdi.

Ülkede Fransızca yayın yapan 20 Minuten gazetesi, "Sayın Erdoğan, Gazze'deki çocuklar adına Sayın Trump'a seslendi" başlığını tercih etti.

Haberde, "Türkiye First Lady'si, Amerikalı mevkidaşına, Vladimir Putin'e yaptığı gibi Binyamin Netanyahu'ya da bir 'barış' mektubu iletmesi çağrısında bulundu." ifadeleri kullanıldı.

Emine Erdoğan'ın, "Sizin mektubunuzdaki duyguları, bir anne, bir kadın, bir insan olarak derinden paylaşıyor, aynı umudu Gazze'nin barışa ve huzura susamış çocukları için de yeşertmenizi diliyorum." sözleri de haberde yer aldı.

Belçika

Belçika'nın Fransızca yayın yapan La Libre gazetesi, resmi haber ajansı Belga'ya dayandırdığı haberinde, mektupta, Erdoğan'ın Trump'a Gazze’deki çocuklar için Netanyahu’ya çağrıda bulunmasını istediğini yazdı.

Haberde Erdoğan'ın "Ukrayna’da hayatını kaybeden 648 çocuğa gösterdiğiniz duyarlılığın, Gazze’de iki yıldan kısa sürede hayatını kaybeden 18 bini çocuk, toplam 62 bin sivil için de geçerli olmasını umut ediyorum" ifadelerine yer verildi.

Haberde BM'nin Gazze’de resmi olarak kıtlık ilan ettiği hatırlatılarak Erdoğan'ın Trump’ın Gazze halkı adına tarihi bir sorumluluk üstlenebileceğini vurguladığı aktarıldı.

Belçika'nın Flamanca yayın yapan kamu kanalı VRT de yine Belga'ya dayandırdığı haberini "Emine Erdoğan, Melania Trump'a Gazze hakkında mektup yazdı: 'Çocuk mezarlığına döndü'" başlığıyla servis etti.

Haberde, "Türkiye'de 'First Lady' Emine Erdoğan, Ukrayna'daki çocuklarla ilgili konuşmasının ardından, Amerikalı mevkidaşı Melania Trump'tan da Gazze Şeridi'ndeki çocukların çektiği acılar hakkında konuşmasını istiyor. Bunu bir mektupta dile getiriyor. Dikkat çekici mi? Emine Erdoğan (Gazze konusunda) sesini sık sık yükseltiyor." ifadeleri kullanıldı.

Çekya

Çekya'da yayımlanan Blesk gazetesi de konuyu, "Erdoğan'ın eşi, Melania Trump'a Gazze'deki çocuklar hakkında mektup yazdı" başlığıyla sayfasına taşıdı.

Erdoğan'ın, Trump'ın Ukraynalı çocuklar için gösterdiği hassasiyeti Gazze'deki çocuklar için de göstermeye çağırdığı belirtildi.

- Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağ

Bosna Hersek'in en çok okunan haber portallarından "Klix", "First Lady'ler arası iletişim" başlığını kullandı.

Ülkenin en çok okunan gazetesi "Dnevni Avaz"ın haber sitesi de Erdoğan'ın Trump'a Gazze'deki insani krizi anlatan bir mektup gönderdiğini aktardı.

Sırbistan'ın haber ajansı Tanjug, Erdoğan'ın Gazze mektubuna detaylı yer verdi.

Sırbistan'da en çok okunan haber portallarından "Blic", "Emine Erdoğan, Melania Trump'tan Gazze'deki çocukları da düşünmesini istedi" başlığı kullandığı haberinde, mektubun detaylarına yer verdi.

Karadağ'ın en çok okunan haber portallarından "CDM" de Erdoğan'ın Trump'tan Gazze'deki çocukları da düşünmesini istediğini vurguladı.

Avustralya, Malezya, Singapur ve Bangladeş

Avustralya merkezli 9news haber sitesi, "Emine Erdoğan, Melania Trump'a Gazzeli çocuklar hakkında konuşması çağrısı yaptı." başlığıyla mektubu haberleştirdi. Haberde, mektubun içeriğine geniş yer verildi.

Malezya merkezli Free Malaysia Today haber sitesi, Erdoğan'ın, Melania Trump'a Gazzeli çocuklara destek vermesi çağrısı yaptığını başlığa taşıyarak mektubun içeriğini aktardı.

Erdoğan'ın, "Sizin mektubunuzdaki duyguları, bir anne, bir kadın, bir insan olarak derinden paylaşıyor, aynı umudu Gazze'nin barışa ve huzura susamış çocukları için de yeşertmenizi diliyorum." ifadeleri kullanıldı.

Singapur merkezli The Straits Times haber sitesi, Erdoğan'ın, Trump'a mektubunu manşete taşıyarak "Emine Erdoğan, Filistin'in küresel olarak tanınmasını vurgulayarak Melania Trump'ın çağrısının tarihi bir görev olacağı mesajını verdi." ifadelerine yer verildi.

Bangladeş resmi ajansı Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS), "Erdoğan'ın eşi, Melania Trump'ı Gazzeli çocuklar için konuşmaya çağırdı." başlıklı haberinde mektubun detaylarını da kullandı.

Haberde, Erdoğan'ın mektuptaki "Savaşta hayatını kaybeden 648 Ukraynalı çocuk için gösterdiğiniz bu önemli hassasiyetinizi daha da güçlü bir şekilde, 2 senede 18 bini çocuk olan 62 bin masum sivilin zalimce katledildiği Gazze için de göstereceğinize inanıyorum." ifadesi yer aldı.

Pakistan, Hindistan ve Japonya

Pakistan'da yayın yapan Dawn gazetesi, Erdoğan'ın Trump'a Gazze hakkında konuşması çağrısını başlığa taşıdı. Haberde, Erdoğan'ın mektubunda, Trump'ın Putin'e Ukrayna ve Rusya'daki çocuklarla ilgili olarak gönderdiği mektuba değindiği aktarıldı.

Haberde, Erdoğan'ın, "Dünyanın ortak bir uyanışa geçtiği, Filistin'in tanınmasının küresel bir iradeye dönüştüğü bu günlerde, Gazze adına sizden gelecek bir çağrının, Filistin halkına tarihi bir sorumluluğun da ifası olacağı kanaatindeyim." ifadesine yer verildi.

Hindistan merkezli Times of India haber sitesi, "Gazzeli çocuklar için de konuşun: Türk First Lady, Putin'e mektup gönderen Melania Trump'a mektup yazdı" başlığını kullandı.

Japonya merkezli Japan Today haber sitesi de Erdoğan'ın Trump'a çağrısını haberleştirdi.

Katar

Emine Erdoğan'ın mektubu, Orta Doğu ülkelerindeki medya kuruluşlarında da geniş yer aldı.

Katar merkezli Al Jazeera, Al Jazeera Mubasher ve Al Jazeera Arabic kanalları Erdoğan’ın Trump’a yazdığı mektuba geniş yer verdi.

"Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’dan Melania Trump’a: Gazze’deki çocuklar için de sesinizi yükseltin" başlığıyla verilen haberlerde, Erdoğan’ın, Trump’a Gazzeli çocuklara destek çağrısına yer verildi.

Katar’ın önde gelen gazetelerinden El-Arabi el-Cedid de haberi "Emine Erdoğan’dan Melania Trump’a Gazze çağrısı" başlığıyla yayınladı. Haberde Erdoğan’ın, İsrail’in saldırıları ve ablukası altında yaşam mücadelesi veren çocuklara dikkati çektiği belirtildi.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri

Suudi Arabistan'da İngiltere merkezli Arapça yayın yapan Şarkul Avsat gazetesi, haberi “Türkiye Cumhurbaşkanı’nın eşi, Trump’ın eşine Gazze’deki çocuklar için çağrı yaptı” başlığıyla okuyucularına sundu. Haberde, Erdoğan’ın Gazze’deki insani dramı gündeme taşıdığına vurgu yapıldı.

BAE merkezli Sky News Arabia televizyonu mektubu "Emine Erdoğan’dan Gazze’deki çocuklara dikkat çekme çağrısı" başlığıyla duyurdu. Kanal, mektupta Trump’ın Ukrayna konusunda gösterdiği duyarlılığın Gazze’deki çocuklar için de geçerli olması gerektiği yönündeki ifadeleri öne çıkarıldı.

İsrail

İsrail'deki Maariv gazetesi, Erdoğan'ın Trump'a yazdığı mektubu "Erdoğan'ın eşinden Beyaz Saray'daki Başkan'ın eşine: Netanyahu'ya baskı yapın" başlıklı haberiyle okuyucularının dikkatine sundu.

Haberde, Erdoğan'ın, Trump'a Gazze'deki çocuklara da destek vermesini istediği belirtildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin "Putin'e Mektup, Erdoğan'ın eşinden Melania'ya Talebi: Netanyahu'ya da Bir Mektup Gönderin” başlıklı haberinde, Erdoğan’ın Trump’tan Putin'e yazdığı mektubundaki çağrısının benzerini Gazze'deki çocuklar adına Netanyahu'ya da yapmasını istediği belirtildi.

Filistin

Filistin basınından Alkuds Alarabi, Kuds el-İhbariyye, Shehab Agency ve Alhadath gazeteleri Erdoğan’ın mektubunu geniş bir şekilde haberleştirdi.

Haberlerde, Erdoğan’ın, "Gazze’de çocukların en temel haklarından bile mahrum bırakıldığını" vurguladığı aktarıldı.

Mısır

Mısır merkezli AlGhad televizyonu, mektubu "Türkiye Cumhurbaşkanı’nın eşinden Melania Trump’a: Gazze’deki çocuklar için de harekete geçin" başlığıyla ekrana taşıdı.

Mısır'ın "Ahbar el-Yevm" gazetesi de Erdoğan'ın Trump'a yazdığı mektuba geniş yer verdi.

Lübnan

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da, Erdoğan’ın mektubuna ilişkin haberi "Emine Erdoğan, Melania Trump’ı Gazze’deki çocuklar hakkında mesaj vermeye çağırdı" başlığıyla yayınlandı. Haberde mektuba detaylı yer verildi.

Lübnan basınından MTV, mektubu "Erdoğan'ın eşinden Trump'ın eşine: Umarım Gazze'deki çocuklara da aynı umudu verirsiniz" başlığıyla sayfasına taşıdı.

MTV haberinde Erdoğan’ın, Trump'a, Ukraynalı çocuklara verdiği mesajın aynısını Gazze'deki Filistinli çocuklara da göndermesi çağrısında bulunduğu ifadelerini yer verdi.

Lübnan’ın önde gelen haber sitelerinden Lebanon Debate de Erdoğan’ın mektubunu "Gazze’deki çocuklara da aynı duyarlılığı gösterin" başlığıyla yayınladı.

Fas

Fas’ın "İstiklal" gazetesi, mektubu "Türkiye Cumhurbaşkanı’nın eşi, Trump’ın eşine Gazze mesajı gönderdi" başlığıyla aktardı. Haberde Erdoğan’ın, Gazze’deki çocukların yaşadığı zorlukların altını çizdiği belirtildi.

İran

İran medyasında konuyla ilgili verilen haberler, genel olarak Erdoğan'ın Trump'tan Ukrayna'daki gibi Gazze'de de yaşanan insani krize karşı duyarlı olmasını hatırlattığı şeklinde sunuldu.

İran resmi haber ajansı IRNA, mektubu, "Erdoğan'ın eşi Melania Trump'a: 'Gazzeli çocuklar Ukraynalı çocuklar gibi mutluluğu hak ediyor'" başlığıyla abonelerine sundu.

Haberde, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a hitaben yazdığı resmi mektupta, kendisinden Ukrayna'daki insani krize ve bu ülkenin çocuklarına gösterdiği empati ve duyarlılığın aynısını Gazze'deki feci duruma ve Filistinli çocuklara da göstermesini istedi." ifadeleri kullanıldı.

Ülkenin ek köklü gazetelerinden İttilaat, mektubu "Erdoğan'ın eşi Melania Trump'a: 'Gazzeli çocuklar Ukraynalı çocuklar gibidir'" başlığıyla detaylı haberleştirdi. Haberde, "Türk First Lady, ABD First Lady'sinden, Ukrayna'da olduğu gibi Gazze'de de yaşanan insani krize karşı empati göstermesini istedi." ifadeleri kullanıldı.

Yarı resmi Öğrenci Haber Ağı (SNN) "Erdoğan'ın eşinden Melania Trump'a mektup: Filistinli çocukların acılarına dikkat edin" başlığıyla verilen haberde, "Türkiye'nin First Lady'si, Melania Trump'a bir mektup yazarak, Ukrayna'daki savaşta gösterdiği şefkatin aynısını Gazze'deki insani duruma da göstermesini istedi." ifadeleri yer aldı.

Yarı resmi İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA) da mektubu, "Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Gazze ile ilgili talebi" başlığıyla detaylı aktardı.

Rusya

Rus TASS haber ajansı, “Emine Erdoğan, Melania Trump'ı Gazze'deki çocukların durumu hakkında düşüncesini açıkça söylemeye çağırdı” başlığı ile verdiği haberde, mektuba geniş yer verdi.

RİA haber ajansı “Erdoğan’ın eşi Melania Trump’tan Netanyahu’ya mektup yazmasını istedi” başlığı vererek kullandığı haberde, Erdoğan’ın Trump'tan Netanyahu'ya 18 binden fazla çocuğun hayatını kaybettiği Gazze’deki saldırıları durdurması çağrısında bulunmasını istediği ifade edildi.

Kommersant gazetesinde, “Erdoğan’ın eşi, Melania Trump’tan Ukraynalı çocuklara olduğu gibi Gazzeli çocuklara da arka çıkmasını istedi” başlığıyla mektuba geniş yer verdi.

İzvestiya gazetesi, “Emine Erdoğan, Melania Trump’ı Gazze’deki çocukların kaderine müdahale etmeye çağırdı” başlığı attığı haberinde, Erdoğan’ın, "Ama hayatta kalmayı başarmış 1 milyonu aşan Gazzeli çocuk için hala bir şansımız var. Vakti çoktan geldi." ifadelerini kullandığını aktardı.

Rossiskaya Gazeta haberinde, Erdoğan’ın, Trump’ın Putin’e gönderdiği mektuptan ilham aldığını ifade ettiğine dikkati çekildi.

Vzglyad gazetesi de “Erdoğan’ın eşi, Gazze’deki çocuklar konusunda Melania Trump’a seslendi” ifadeleriyle söz konusu mektuba ilişkin haberi okuyucularına iletti.

Azerbaycan

Azerbaycan'dan Qafqazinfo haber portalı, Emine Erdoğan’ın Melania Trump’ı Ukrayna’daki savaşa gösterdiği hassasiyeti Gazze’deki insani krize de yansıtması için çağrıda bulunduğunu yazdı.

Yeni Müsavat gazetesi, mektupta yer alan “Sizin 648 Ukraynalı çocuğa gösterdiğiniz merhametin Gazze çocuklarına da gösterileceğine inanıyorum. Çünkü son iki yılda 62 bin masum sivil, aralarında 18 bin çocuğun da bulunduğu, acımasızca katledildi.” ifadelerini öne çıkardı.

Report haber ajansı ise Erdoğan’ın, Trump’ın Putin’e yazdığı mektuptan ilham aldığını aktardı.

Kazakistan

Kazakistan Devlet Haber Ajansı Kazinform “Emine Erdoğan, Melania Trump’a mektup gönderdi” başlığıyla bir haber yayımlandı.

Anadolu Ajansının kaynak gösterildiği haberde, Erdoğan’ın Melania Trump’a gönderdiği mektupta, Gazze'deki insani krize de duyarlılık göstermesi çağrısında bulunduğu bildirilerek mektubun fotoğrafına yer verildi.







