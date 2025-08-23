Yeni Şafak
Siyasilerden Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği Gazze mektubuna destek: Tüm dünya kulak vermeli

Büşra Soyal
22:2423/08/2025, Saturday
Emine Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump'a gönderdiği Gazze mektubuna destek mesajları geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump'a gönderdiği Gazze mektubuna ilişkin siyasilerden peş peşe destek mesajları geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a, Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulunduğu bir mektup gönderdi. Bu mektuba siyasilerden peş peşe destek mesajları geldi.


'BU İNSANLIK ÇAĞRISIDIR'

Mektubun, yeryüzünün her yerindeki insanlık cephesi mensuplarının ortak vicdanının çağrısı olduğunu aktaran AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"
Sayın Hanımefendi'nin mektubunda dile getirdiği hususlar, yeryüzünde zulme uğrayan tüm çocuklara ayrımsız sahip çıkmaya çağırıyor. Bu çağrı, herkesin 'insanlık' değerlerinin safında birleşmesi için bir çağrıdır.
Netanyahu şebekesinin soykırım siyaseti, sadece ülkeleri, toprakları ve devletleri değil, topyekun insanlığı hedef alıyor. Bugün Gazzeli çocuklar, yeryüzünde zulme uğrayan tüm çocuklarla beraber, insan onuru adına var olan her şeyi temsil ediyor. Gazzeli çocukları ve kadınları hedef alanlar ise insanlık adına var olan her şeye düşman olduklarını ilan ediyorlar. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin çağrısı, yüzyıllardır olduğu gibi insanlığı uyandırmak için annelerin ve kadınların büyük dirayetini bir kere daha gösteriyor."

'SESİMİZİ YÜKSELTMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği mektuba ilişkin paylaşım yaptı.Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu mektup aynı zamanda, soykırımcı İsrail tarafından kahkahaları susturulan çocuklar için küresel bir iradenin harekete geçmemesi karşısında duyulan derin hayal kırıklığının bir ifadesidir. On binlerce çocuğun hayattan koparıldığı, binlercesinin meçhul bebek olarak kefenlendiği Gazze için sadece hayatları değil insanlığın onurunu da kurtarmak adına harekete geçme vakti çoktan geldi.
Dünyanın her köşesindeki çocukların eşit derecede değer görmesi ve aynı onurlu geleceğe sahip olması için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz."

'BU TARİHİ ÇAĞRIYA TÜM DÜNYA KULAK VERMELİ'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği mektuba ilişkin paylaşım yaptı.

Gazze için umudun ve barışın vaktinin çoktan geldiğini belirten Işıkhan,
"Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin kalplere seslenen bu tarihi çağrısına tüm dünya kulak vermeli."
ifadesini kullandı.

'ORTAK VİCDANI HAREKETE GEÇİREN GÜÇLÜ SES'

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği mektuba ilişkin paylaşım yaptı. Efkan Ala, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"
Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin kaleme aldığı mektup, zulme uğrayan tüm çocuklar adına insanlığın ortak vicdanını harekete geçiren güçlü bir sestir.
Bu ses, insanlığın adalet ve merhamet arayışıyla anlam kazandığını hatırlatırken, aynı zamanda, tarihin her döneminde hakikatin yankısını taşıyan vicdanın, zulmün karşısında daima diri kaldığını göstermektedir."

'İNSANLIĞIN ORTAK VİCDANINA YAPILMIŞ GÜÇLÜ BİR ÇAĞRI'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği mektuba ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği mektubun, insanlığın ortak vicdanına yapılmış güçlü bir çağrı olduğunu vurgulayan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Hayatta kalma mücadelesi veren 1 milyonu aşkın Gazzeli çocuğun yaşam hakkını korumak, insanlığın ortak vicdan borcudur. Din, dil, ırk ve inanç ayrımı gözetmeksizin hiçbir çocuğun öldürülmediği, her çocuğun sağlıklı ve güvenli bir geleceğe sahip olduğu bir dünyayı tesis etmek hepimizin görevidir."

'TÜRK MİLLETİNİN DİŞ DURUŞUNUN ÇARPICI ÖRNEKLERİNDEN BİRİ'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulunduğu mektuba ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımında, "
Sayın Cumhurbaşkanımızın kıymetli refikası Emine Erdoğan Hanımefendi'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a yazdığı mektup, Türk milletinin zulüm ve soykırım karşısındaki dik duruşunun en çarpıcı örneklerinden biri olmuştur.
" değerlendirmesinde bulunan Şahin, şunları kaydetti:

"Hanımefendi, ortak bir sorumluluk çağrısıyla Ukrayna'ya gösterilen hassasiyetin Gazze'deki masum çocuklara da gösterilmesi gerektiğini vurgulamış, insani değerlere sahip çıkmanın önemini bir kez daha en güçlü şekilde dile getirmiştir. Kıymetli çağrılarından dolayı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye şükranlarımızı sunuyor, bu anlamlı mesajın uluslararası toplumda geniş bir yankı bulmasını yürekten temenni ediyoruz."

'BARIŞIN TESİSİNE VESİLE OLMASINI DİLİYORUM'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a yazdığı mektupla ilgili paylaşımda bulundu. Yılmaz, şunları kaydetti:

"Gazze'de katledilen binlerce masum çocuğun sesi olmak için Saygıdeğer Hanımefendi Emine Erdoğan tarafından Melania Trump'a yazılan mektubun, 'İnsanlık İttifakı' çerçevesinde küresel adaletin ve barışın tesisine vesile olmasını diliyorum."

'İNSANLIĞIN ORTAK GÖREVİ OLMALI'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Emine Erdoğan'ın, Melania Trump'a Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulunduğu mektuba ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan'ın, Gazze'deki masumların feryadına ses olan çağrısını yürekten desteklediğini belirten Kacır, "Zulme son verip Filistin'i özgürlüğe kavuşturmak, insanlığın ortak görevi olmalıdır." ifadesini kullandı.

'DÜNYA ORTAK BİR UYANIŞA GEÇTİ'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği mektuba ilişkin paylaşım yaptı.

"Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a yazdığı mektupta, Ukrayna’daki savaş için sergilenen duyarlılığın, Gazze'deki ağır insani dram için de gösterilmesi gerektiği çağrısında bulunarak Gazze'nin tarihte benzeri görülmemiş bir zalimliğe ve çağın en acı soykırımına sahne olduğunu vurguladı." değerlendirmesinde bulunan Duran, paylaşımında Emine Erdoğan'ın şu ifadelerine yer verdi:

"Savaşta hayatını kaybeden 648 Ukraynalı çocuk için gösterdiğiniz bu önemli hassasiyetinizi daha da güçlü bir şekilde, 2 sene içerisinde 18 bini çocuk olan 62 bin masum sivilin zalimce katledildiği Gazze için de göstereceğinize inanıyorum.

Gazze'deki insani krizin durdurulmasına yönelik güçlü çağrınızı içeren bir mektubu da, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya göndermeniz son derece anlamlı olacaktır. Dünyanın ortak bir uyanışa geçtiği, Filistin'in tanınmasının küresel bir iradeye dönüştüğü bu günlerde, Gazze adına sizden gelecek bir çağrının, Filistin halkına tarihi bir sorumluluğun da ifası olacağı kanaatindeyim."

'MERHAMETİN, VİCDANIN VE ADALETİN GÜÇLÜ İFADESİDİR'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği mektuba ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan'ın yazdığı mektubun, sadece satırlardan ibaret değil, insanlığın ortak vicdanına dokunan tarihi bir belge olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Gazze'de susturulan çocuk kahkahalarını yeniden duyurmak, mazlumların çığlığına ses olmak için kaleme alınan bu mektup, merhametin, vicdanın ve adaletin güçlü bir ifadesidir. Hanımefendi'nin satırlarında, annelerin yüreğini dağlayan acıları, savaşın en ağır yükünü taşıyan masum çocukların gözlerindeki korkuyu ve geleceğe dair umutlarını kaybetmemeleri için verilen evrensel bir mücadeleyi görüyoruz.
Bugün Gazze'de yaşanan trajediler karşısında uluslararası toplum çoğu zaman sessizliğe gömülürken, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin bu güçlü çıkışı, sadece Gazzeli çocuklar için değil, dünyanın neresinde olursa olsun zulme uğrayan tüm mazlum çocuklar içindir. İnsanlığın kalbine hitap eden bu tarihi çağrının tüm dünya liderlerine örnek olmasını diliyoruz."

'GAZZE'YE ÖZGÜRLÜK VAKTİ ÇOKTAN GELDİ'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin Melania Trump'a yazdığı mektup, Gazze'de yaşanan insanlık zulmüne karşı vicdanın ve adaletin güçlü bir sesidir. İsrail'in zulmüne karşı Gazze'nin sesi olmaya, bu vahşetin bir an önce durması için Türkiye olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Gazze'ye özgürlük vakti çoktan geldi."

'EVRENSEL BİR MESAJ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Emine Erdoğan'ın, Melania Trump'a Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulunduğu mektuba ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan'ın, Melania Trump'a gönderdiği mektubun zulüm karşısında yükselen güçlü bir insani çağrı olduğunu belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Gazze'deki çocukların elinden alınan neşeyi, annelerin yüreğine düşen acıyı ve insanlığın ortak sorumluluğunu tüm dünyaya hatırlatan bir belgedir.
Bu mektup, sessiz kalanların aksine mazlumun yanında durmayı seçen bir vicdanın ifadesidir. Yalnızca Filistin için değil nerede haksızlık varsa oradaki çocukların geleceği için de verilen evrensel bir mesajdır. Dünyanın dört bir yanındaki liderlerin bu sesi duymasını ve kalplerine taşımalarını temenni ediyorum."


