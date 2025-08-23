Siyasilerden Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği Gazze mektubuna destek: Tüm dünya kulak vermeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump'a gönderdiği Gazze mektubuna ilişkin siyasilerden peş peşe destek mesajları geliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a, Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulunduğu bir mektup gönderdi. Bu mektuba siyasilerden peş peşe destek mesajları geldi.
'BU İNSANLIK ÇAĞRISIDIR'
Mektubun, yeryüzünün her yerindeki insanlık cephesi mensuplarının ortak vicdanının çağrısı olduğunu aktaran AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şunları kaydetti:
'SESİMİZİ YÜKSELTMEYE DEVAM EDECEĞİZ'
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği mektuba ilişkin paylaşım yaptı.Göktaş, şunları kaydetti:
'BU TARİHİ ÇAĞRIYA TÜM DÜNYA KULAK VERMELİ'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği mektuba ilişkin paylaşım yaptı.
'ORTAK VİCDANI HAREKETE GEÇİREN GÜÇLÜ SES'
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği mektuba ilişkin paylaşım yaptı. Efkan Ala, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
'İNSANLIĞIN ORTAK VİCDANINA YAPILMIŞ GÜÇLÜ BİR ÇAĞRI'
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği mektuba ilişkin paylaşım yaptı.
Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği mektubun, insanlığın ortak vicdanına yapılmış güçlü bir çağrı olduğunu vurgulayan Memişoğlu, şunları kaydetti:
"Hayatta kalma mücadelesi veren 1 milyonu aşkın Gazzeli çocuğun yaşam hakkını korumak, insanlığın ortak vicdan borcudur. Din, dil, ırk ve inanç ayrımı gözetmeksizin hiçbir çocuğun öldürülmediği, her çocuğun sağlıklı ve güvenli bir geleceğe sahip olduğu bir dünyayı tesis etmek hepimizin görevidir."
'TÜRK MİLLETİNİN DİŞ DURUŞUNUN ÇARPICI ÖRNEKLERİNDEN BİRİ'
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulunduğu mektuba ilişkin paylaşım yaptı.
"Hanımefendi, ortak bir sorumluluk çağrısıyla Ukrayna'ya gösterilen hassasiyetin Gazze'deki masum çocuklara da gösterilmesi gerektiğini vurgulamış, insani değerlere sahip çıkmanın önemini bir kez daha en güçlü şekilde dile getirmiştir. Kıymetli çağrılarından dolayı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye şükranlarımızı sunuyor, bu anlamlı mesajın uluslararası toplumda geniş bir yankı bulmasını yürekten temenni ediyoruz."
'BARIŞIN TESİSİNE VESİLE OLMASINI DİLİYORUM'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a yazdığı mektupla ilgili paylaşımda bulundu. Yılmaz, şunları kaydetti:
'İNSANLIĞIN ORTAK GÖREVİ OLMALI'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Emine Erdoğan'ın, Melania Trump'a Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulunduğu mektuba ilişkin paylaşım yaptı.
Emine Erdoğan'ın, Gazze'deki masumların feryadına ses olan çağrısını yürekten desteklediğini belirten Kacır, "Zulme son verip Filistin'i özgürlüğe kavuşturmak, insanlığın ortak görevi olmalıdır." ifadesini kullandı.
'DÜNYA ORTAK BİR UYANIŞA GEÇTİ'
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği mektuba ilişkin paylaşım yaptı.
"Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a yazdığı mektupta, Ukrayna’daki savaş için sergilenen duyarlılığın, Gazze'deki ağır insani dram için de gösterilmesi gerektiği çağrısında bulunarak Gazze'nin tarihte benzeri görülmemiş bir zalimliğe ve çağın en acı soykırımına sahne olduğunu vurguladı." değerlendirmesinde bulunan Duran, paylaşımında Emine Erdoğan'ın şu ifadelerine yer verdi:
"Savaşta hayatını kaybeden 648 Ukraynalı çocuk için gösterdiğiniz bu önemli hassasiyetinizi daha da güçlü bir şekilde, 2 sene içerisinde 18 bini çocuk olan 62 bin masum sivilin zalimce katledildiği Gazze için de göstereceğinize inanıyorum.
'MERHAMETİN, VİCDANIN VE ADALETİN GÜÇLÜ İFADESİDİR'
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği mektuba ilişkin paylaşım yaptı.
Emine Erdoğan'ın yazdığı mektubun, sadece satırlardan ibaret değil, insanlığın ortak vicdanına dokunan tarihi bir belge olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, şunları kaydetti:
'GAZZE'YE ÖZGÜRLÜK VAKTİ ÇOKTAN GELDİ'
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:
'EVRENSEL BİR MESAJ'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Emine Erdoğan'ın, Melania Trump'a Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulunduğu mektuba ilişkin paylaşım yaptı.
Emine Erdoğan'ın, Melania Trump'a gönderdiği mektubun zulüm karşısında yükselen güçlü bir insani çağrı olduğunu belirten Uraloğlu, şunları kaydetti: