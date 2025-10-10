TÜFE verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu: ABD hükümetinin kapanması aksamaya sebep oldu

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, federal hükümetin kapanmasına rağmen TÜFE verilerinin 24 Ekim'de yayımlanacağı ifade edildi. Bütçe tasarısının onaylanmaması sebebiyle ekonomik veri akışı da aksadı.
ABD'de bütçe anlaşmazlığı nedeniyle federal hükümetin kapanmasına rağmen eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 24 Ekim'de açıklanacağı bildirildi.
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'ndan (BLS) yapılan açıklamada, TÜFE verilerinin yayım takviminde değişikliğe gidildiği belirtildi.
Açıklamada, eylül ayına ilişkin TÜFE'nin 24 Ekim'de Türkiye saatiyle 15.30'da yayımlanacağı ifade edildi.
Veri akışı aksadı
ABD'de veri takvimine göre, eylül ayına ilişkin TÜFE'nin 15 Ekim'de açıklanması planlanıyordu. Ancak federal hükümetin yeni mali yıl başlamadan önce Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle kapanması ekonomik veri akışını da aksattı.
BLS, hükümetin kapanması nedeniyle veri toplama ve ekonomik istatistik hazırlama da dahil tüm operasyonlarını durdurmuştu.
Hükümetin kapanması nedeniyle tarım dışı istihdam gibi ABD Merkez Bankası tarafından yakından takip edilen kritik veriler de açıklanamamıştı.