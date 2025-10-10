Trump'tan 'pusu kuran' Çin'e tehdit: Artık görüşmek için neden yok

"Tekelleştirebildikleri her bir elemente karşı bizim iki tane var. Bunun bu noktaya geleceğini hiç düşünmemiştim ama belki de her şeyde olduğu gibi, zamanı gelmiştir. Nihayetinde, potansiyel olarak acı verici olsa da ABD için çok iyi bir şey olacak. Şu anda hesapladığımız politikalardan biri ABD'ye gelen Çin ürünlerine uygulanan tarifelerde büyük bir artış. Aynı şekilde, ciddi olarak değerlendirilen birçok başka karşı önlem de var."