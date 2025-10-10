Yeni Şafak
Trump'tan 'pusu kuran' Çin'e tehdit: Artık görüşmek için neden yok

20:2910/10/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Trump ile Çin Devlet Başkanı Cinping (Foto: Arşiv)
Trump ile Çin Devlet Başkanı Cinping (Foto: Arşiv)

ABD Başkanı Donald Trump, nadir toprak elementlerinin ihracatına getirdiği kısıtlamalar sebebiyle Çin ürünlerine yönelik tarifelerde büyük bir artışı değerlendirdiklerini söyledi. "İki hafta sonra Güney Kore'de Başkan Şi ile görüşecektim, ama artık bunun için bir neden yok gibi görünüyor" diyen Trump, "Her zaman onların pusuda beklediklerini hissetmişimdir ve şimdi her zamanki gibi, haklı olduğum kanıtlandı." dedi.

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Çin'de çok garip şeyler olduğunu belirten Trump, ülkenin "düşmanca" davranmaya başladığını ve dünyanın dört bir yanındaki ülkelere mektuplar göndererek, nadir toprak elementleriyle ilgili üretimin her bir unsuruna ve hatta Çin'de üretilmese bile akıllarına gelen hemen her şeye ihracat kısıtlamaları getirmeyi istediklerini bildirdiklerini aktardı.

"Her zaman onların pusuda beklediklerini hissetmişimdir"

Trump, bu durumun piyasaları "tıkayacağını" ve dünyadaki hemen her ülke için, özellikle de Çin açısından hayatı zorlaştıracağını kaydetti.

Bu "büyük ticaret düşmanlığına" son derece öfkeli olan diğer ülkelerin kendileriyle iletişime geçtiğini belirten Trump, bunun aniden ortaya çıkan bir durum olduğunu aktardı.

Trump,
"Son altı aydır Çin ile ilişkilerimiz çok iyi gidiyordu, bu da ticaretteki bu hamleyi daha da şaşırtıcı kılıyor. Her zaman onların pusuda beklediklerini hissetmişimdir ve şimdi her zamanki gibi, haklı olduğum kanıtlandı."
dedi.

Çin'in dünyayı esir almasına izin verilmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Trump, uzun süredir planlarının bu olduğunun göründüğünü, bunun mıknatıslar ve bir tür tekel konumuna ulaştıkları diğer elementlerle başladığını aktardı.

Trump, ABD'nin de Çin'inkinden çok daha güçlü ve kapsamlı tekel konumları olduğunu belirterek, şimdiye kadar bunları kullanmayı tercih etmediğini kaydetti.

"Artık görüşmek için neden yok"

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile konuşmadığını ve çünkü bunun için hiçbir sebep olmadığını belirten Trump,
"Bu sadece benim için değil, tüm özgür dünya liderleri için gerçek bir sürprizdi. İki hafta sonra Güney Kore'deki APEC toplantısında Başkan Şi ile görüşecektim, ama artık bunun için bir neden yok gibi görünüyor."
ifadelerini kullandı.

"Orta Doğu'daki barışı fırsat bildiler" göndermesi

Trump, Çin'in mektuplarının Orta Doğu'da barışın sağlandığı uygunsuz bir zamanda geldiğini, bu zamanlamanın tesadüf olup olmadığını merak ettiğini vurguladı.

Çin'in yeni yayımladığı "düşmanca karar" hakkında ne söyleyeceğine bağlı olarak bu hamlesine finansal olarak karşılık vermek zorunda kalacağını belirten Trump, şunları kaydetti:

"Tekelleştirebildikleri her bir elemente karşı bizim iki tane var. Bunun bu noktaya geleceğini hiç düşünmemiştim ama belki de her şeyde olduğu gibi, zamanı gelmiştir. Nihayetinde, potansiyel olarak acı verici olsa da ABD için çok iyi bir şey olacak. Şu anda hesapladığımız politikalardan biri ABD'ye gelen Çin ürünlerine uygulanan tarifelerde büyük bir artış. Aynı şekilde, ciddi olarak değerlendirilen birçok başka karşı önlem de var."


