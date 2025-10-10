Trump'tan 'pusu kuran' Çin'e tehdit: Artık görüşmek için neden yok

ABD Başkanı Donald Trump, nadir toprak elementlerinin ihracatına getirdiği kısıtlamalar sebebiyle Çin ürünlerine yönelik tarifelerde büyük bir artışı değerlendirdiklerini söyledi. "İki hafta sonra Güney Kore'de Başkan Şi ile görüşecektim, ama artık bunun için bir neden yok gibi görünüyor" diyen Trump, "Her zaman onların pusuda beklediklerini hissetmişimdir ve şimdi her zamanki gibi, haklı olduğum kanıtlandı." dedi.
Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Çin'de çok garip şeyler olduğunu belirten Trump, ülkenin "düşmanca" davranmaya başladığını ve dünyanın dört bir yanındaki ülkelere mektuplar göndererek, nadir toprak elementleriyle ilgili üretimin her bir unsuruna ve hatta Çin'de üretilmese bile akıllarına gelen hemen her şeye ihracat kısıtlamaları getirmeyi istediklerini bildirdiklerini aktardı.
"Her zaman onların pusuda beklediklerini hissetmişimdir"
Trump, bu durumun piyasaları "tıkayacağını" ve dünyadaki hemen her ülke için, özellikle de Çin açısından hayatı zorlaştıracağını kaydetti.
Bu "büyük ticaret düşmanlığına" son derece öfkeli olan diğer ülkelerin kendileriyle iletişime geçtiğini belirten Trump, bunun aniden ortaya çıkan bir durum olduğunu aktardı.
Çin'in dünyayı esir almasına izin verilmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Trump, uzun süredir planlarının bu olduğunun göründüğünü, bunun mıknatıslar ve bir tür tekel konumuna ulaştıkları diğer elementlerle başladığını aktardı.
Trump, ABD'nin de Çin'inkinden çok daha güçlü ve kapsamlı tekel konumları olduğunu belirterek, şimdiye kadar bunları kullanmayı tercih etmediğini kaydetti.
"Artık görüşmek için neden yok"
"Orta Doğu'daki barışı fırsat bildiler" göndermesi
Trump, Çin'in mektuplarının Orta Doğu'da barışın sağlandığı uygunsuz bir zamanda geldiğini, bu zamanlamanın tesadüf olup olmadığını merak ettiğini vurguladı.
Çin'in yeni yayımladığı "düşmanca karar" hakkında ne söyleyeceğine bağlı olarak bu hamlesine finansal olarak karşılık vermek zorunda kalacağını belirten Trump, şunları kaydetti: