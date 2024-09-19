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Tüm gözler ondaydı: Nasrallah yine hiçbir şey diyemedi

Tüm gözler ondaydı: Nasrallah yine hiçbir şey diyemedi

Zeynep Karçığa
17:1119/09/2024, Perşembe
G: 19/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Hizbullah lideri Hasan Nasrallah.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'in Lübnan'a peş peşe düzenlediği saldırı sonrası ilk kez açıklamalarda bulundu. Nasrallah, ''Her yerde yaralılar vardı, destek olanlara teşekkür ediyorum. Göz yaralanmalarının sayısı fazla, hastaneler üzerinde baskı var ve büyük çaba sarf ediyorlar. Başarılı bir çalışma yürüten Lübnan hükümetine, Sağlık Bakanlığına ve sivil savunma kurumlarına teşekkür ederiz'' açıklamasında bulundu. 'Bu bir savaş suçudur' diyen Nasrallah, ''Zor bir sınamadan geçiyoruz. İsrail sadece Hizbullah'ı değil sivilleri hedef aldı'' ifadelerini kullandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Tüm sağlık ekiplerine teşekkür ediyorum. Her yerde yaralılar vardı, destek olanlara teşekkür ediyorum.


Göz yaralanmalarının sayısı fazla, hastaneler üzerinde baskı var ve büyük çaba sarf ediyorlar.


Başarılı bir çalışma yürüten Lübnan hükümetine, Sağlık Bakanlığına ve sivil savunma kurumlarına teşekkür ederiz.


Zor bir sınamadan geçiyoruz. İsrail sadece Hizbullah'ı değil sivilleri hedef aldı. Bu bir savaş suçudur. 3 binden fazla kişi yaralandı. Bütün insani standartlar ayaklar altına alındı. İnsanlar çağrı cihazları ellerindeyken ölecekti.


İsrail 4bin kişiyi aynı anda öldürmeyi amaçladı. Kimlerin ölüp ölmeyeceğini asla umursamadılar. Lübnan'daki fikirlerin birleştiği bir dönem yaşadık. Bu bir savaş ilanı olarak nitelendirilebilir. İsrail kırmızı çizgileri aştı, savaş suçu işledi. İsrail büyük bir darbe vurdu ama bu bizi yıldırmayacak. Bu saldırı cevapsız kalmayacak.


Yılmayacağız, İsrail'e gereken cevabı vereceğiz. Başaramadılar, İsrail ordusuna zarar vermeye devam ediyoruz. Gazze'ye yardımı kesmemizi istediler, olmayınca saldırdılar.


#Hasan Nasrallah
#Hizbullah
#İsrail

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