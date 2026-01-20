Tunus'ta sel felaketi: Can kayıpları var

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü yetkilisi Halil el-Meşri, devlet radyosuna yaptığı açıklamada, Munestir vilayetine bağlı Meknin kentinde 2 kişinin yoğun yağışlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi.

Öte yandan Tunus Ulaşım Şirketi, başkentte metro ve banliyö tren seferlerinin kuzey banliyölerinde tamamen durdurulduğunu, güney banliyölerinde ise otobüs hatlarının askıya alındığını açıkladı.

Şirket ayrıca bazı hatların güzergahlarının, su seviyeleri düşene kadar geçici olarak değiştirildiğini duyurdu.