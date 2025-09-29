Yeni Şafak
Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi Azerbaycan'ın Gebele şehrinde düzenlenecek

Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi Azerbaycan'ın Gebele şehrinde düzenlenecek

11:5029/09/2025, Pazartesi
AA
BAKÜ (AA) - Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 12. Zirvesi, 7 Ekim'de Azerbaycan'ın Gebele şehrinde düzenlenecek.
BAKÜ (AA) - Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 12. Zirvesi, 7 Ekim'de Azerbaycan'ın Gebele şehrinde düzenlenecek.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 12. Zirvesi, 7 Ekim’de Azerbaycan’ın Gebele kentinde yapılacak. “Bölgesel Barış ve Güvenlik” temasıyla düzenlenecek zirvede, üye ülkelerin liderleri ve gözlemci devletlerin temsilcileri bir araya gelerek bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirecek, Türk dünyasında işbirliğini güçlendirmeye yönelik önemli kararlar alacak.

TDT'den yapılan açıklamada, "Bölgesel Barış ve Güvenlik" temalı zirvede, TDT üyesi ülkeler ve gözlemci devletlerin liderleri ile üst düzey heyetlerin bir araya geleceği bildirildi.

Açıklamada, 7 Ekim'de yapılacak zirvede katılımcıların bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alacağı, Türk dünyasında işbirliğini güçlendirmeye ve barış ile refahı artırmaya yönelik belgeler imzalayacağı belirtildi.


Devlet Başkanları Zirvesi'nden önce TDT dışişleri bakanlarının da bir araya geleceği kaydedildi.


Azerbaycan'ın tarihi şehri Gebele'de yapılacak zirvenin, Türk devletleri arasındaki dostluk, kardeşlik ve dayanışmayı pekiştirerek ortak vizyonu yansıtacağı aktarıldı.



