Yeni Şafak İnternet Servisi Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, Gazze yolculuğundaki son gelişmeleri aktardı.
Ne saldırılar, ne sabotajlar ne de arızalar durdurabildi... Gazze’deki soykırımı durdurmak ve ablukayı kırmak için 50’ye yakın ülkeden katılımcının yer aldığı Küresel Sumud Filosu, İsrail’in saldırılarına rağmen yoluna devam ediyor. Gazze yolculuğundaki son gelişmeleri Yeni Şafak canlı yayınında aktaran Yeni Şafak İnternet Servisi Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, Sumud Filosu'na müdahaleyle ilgili haberler pompalayan İsrail’in tedirginliğini gözler önüne serdiğine dikkat çekti. Çelik, "Korkmuyoruz planımıza ilk günkü gibi bağlıyız" ifadelerini kullandı.
Küresel Sumud Filosu, hiç durmadan bir sonraki durağı olan Gazze için yoluna devam ediyor.
Gazze'ye 3 gün kaldı: Her türlü senaryoya hazırız
Gazze'ye 3 gün kaldı: Her türlü senaryoya hazırız
İsrail'in soykırım yaptığı Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini engelleyen ablukasını kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye 3-4 günlük yolu kaldı. Gazze yolculuğundaki son gelişmeleri Yeni Şafak canlı yayınında aktaran Yeni Şafak İnternet Servisi Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, Sumud Filosu'na müdahaleyle ilgili haberler pompalayan İsrail’in tedirginliğini gözler önüne serdiğine dikkat çekti.
"Korkmuyoruz planımıza ilk günkü gibi bağlıyız" diyen Çelik, "10 kişilik ekip teknelerinin arızası nedeniyle yoluna devam edemeyecek. Diğer teknelerde de yer olmadığı için karaya çıkacaklar. Türk donanması ve Kızılay yardımıyla karaya çıkartılacaklar. Her türlü senaryoya hazırız ama nihai hedefe yönelmiş durumdayız. İsrail'in tehdit haberlerini kendi aramızda gündem yapmıyoruz. Plana sadık kalmaya devam ediyoruz."
ifadelerini kullandı.
Filoya iki yeni gemi daha katıldı
Filoya iki yeni gemi daha katıldı
Küresel Sumud Filosu'nun ABD merkezli Meta şirketine ait Facebook platformundaki hesabından yapılan açıklamada, filonun
Gazze Şeridi'ne 589 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.
İki yeni geminin daha katıldığı filonun 3-4 gün içinde Gazze'ye ulaşmasının beklendiği aktarıldı.
Filo 2 gün içinde yüksek riskli bölgeye girecek
Filo 2 gün içinde yüksek riskli bölgeye girecek
"Filo 2 gün içinde yüksek riskli bölgeye girecek."
ifadesi kullanılan açıklamada, Gazze'ye yardım ulaştırma konusunda kararlılık gösterildiğinin altı çizildi ve küresel dayanışma çağrısında bulunuldu.
Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok sayıda insani yardım bulunuyor.
Bu, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.
Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü
. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.
#Küresel Sumud Filosu
#Ersin Çelik
#Gazze