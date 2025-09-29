Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Gazze'ye son 3 gün: İsrail, Sumud Filosu'na müdahaleyle ilgili haberler pompalayarak tedirginliğini gösteriyor

Gazze'ye son 3 gün: İsrail, Sumud Filosu'na müdahaleyle ilgili haberler pompalayarak tedirginliğini gösteriyor

11:4629/09/2025, Pazartesi
G: 29/09/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Yeni Şafak İnternet Servisi Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, Gazze yolculuğundaki son gelişmeleri aktardı.
Yeni Şafak İnternet Servisi Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, Gazze yolculuğundaki son gelişmeleri aktardı.

Ne saldırılar, ne sabotajlar ne de arızalar durdurabildi... Gazze’deki soykırımı durdurmak ve ablukayı kırmak için 50’ye yakın ülkeden katılımcının yer aldığı Küresel Sumud Filosu, İsrail’in saldırılarına rağmen yoluna devam ediyor. Gazze yolculuğundaki son gelişmeleri Yeni Şafak canlı yayınında aktaran Yeni Şafak İnternet Servisi Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, Sumud Filosu'na müdahaleyle ilgili haberler pompalayan İsrail’in tedirginliğini gözler önüne serdiğine dikkat çekti. Çelik, "Korkmuyoruz planımıza ilk günkü gibi bağlıyız" ifadelerini kullandı.

Küresel Sumud Filosu, hiç durmadan bir sonraki durağı olan Gazze için yoluna devam ediyor.


Gazze'ye 3 gün kaldı: Her türlü senaryoya hazırız

İsrail'in soykırım yaptığı Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini engelleyen ablukasını kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye 3-4 günlük yolu kaldı. Gazze yolculuğundaki son gelişmeleri Yeni Şafak canlı yayınında aktaran Yeni Şafak İnternet Servisi Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, Sumud Filosu'na müdahaleyle ilgili haberler pompalayan İsrail’in tedirginliğini gözler önüne serdiğine dikkat çekti.
"Korkmuyoruz planımıza ilk günkü gibi bağlıyız" diyen Çelik, "10 kişilik ekip teknelerinin arızası nedeniyle yoluna devam edemeyecek. Diğer teknelerde de yer olmadığı için karaya çıkacaklar. Türk donanması ve Kızılay yardımıyla karaya çıkartılacaklar. Her türlü senaryoya hazırız ama nihai hedefe yönelmiş durumdayız. İsrail'in tehdit haberlerini kendi aramızda gündem yapmıyoruz. Plana sadık kalmaya devam ediyoruz."
ifadelerini kullandı.


Filoya iki yeni gemi daha katıldı

Küresel Sumud Filosu'nun​​​​​​​ ABD merkezli Meta şirketine ait Facebook platformundaki hesabından yapılan açıklamada, filonun
Gazze Şeridi'ne 589 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.
İki yeni geminin daha katıldığı filonun 3-4 gün içinde Gazze'ye ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

Filo 2 gün içinde yüksek riskli bölgeye girecek

"Filo 2 gün içinde yüksek riskli bölgeye girecek."
ifadesi kullanılan açıklamada, Gazze'ye yardım ulaştırma konusunda kararlılık gösterildiğinin altı çizildi ve küresel dayanışma çağrısında bulunuldu.

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok sayıda insani yardım bulunuyor.
Bu, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü
. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.


#Küresel Sumud Filosu
#Ersin Çelik
#Gazze
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var hangi maçlar oynanacak? 29 Eylül Pazartesi canlı maç programı