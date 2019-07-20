Dünya Türk diplomatı şehit eden Mazlum Dağ ve 3 terörist yakalandı
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Türk diplomatı şehit eden Mazlum Dağ ve 3 terörist yakalandı

Türk diplomatı şehit eden Mazlum Dağ ve 3 terörist yakalandı

Türk Diplomat Osman Köse'yi silahlı saldırıda şehit eden terörist Mazlum Dağ'ın ve saldırıya karışan üç kişinin daha Kuzey Irak'ta yakalandı. Dağ'ın yakalandığı sırada sakallarını kestiği görüldü. Güvenlik güçlerinin Dağ ve beraberindekileri yakalamak için 18 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlediği öğrenildi. Dağ'ın, HDP Mİlletvekili Desim Dağ'ın kardeşi olduğu ortaya çıkmıştı.

Sertaç Aksan Yeni Şafak
Türk Diplomat Köse'yi şehit eden terörist Mazlum Dağ'ın yakalandıktan sonraki ilk fotoğrafı.
Türk Diplomat Köse'yi şehit eden terörist Mazlum Dağ'ın yakalandıktan sonraki ilk fotoğrafı.

Türk Diplomat Osman Köse'yi silahlı saldırıda şehit eden terörist Mazlum Dağ'ın ve saldırıya karışan bir kişinin daha Kuzey Irak'ta sağ olarak yakalandı.

Erbil'e bağlı Lübnan Köyü'nde gerçekleştirilen operasyonda terörist Dağ'ın ele geçirildiği kaydedildi.

Mazlum Dağ'ın yakalandığı operasyonun yanı sıra bölgede farklı bir operasyon daha gerçekleştirildiği ve bu kapsamda Erbil'de diplomatımızı şehit eden saldırıya karışan 3 teröristin daha ele geçirildiği öğrenildi.

Dağ'ın yakalandıktan sonra yerel güvenlik güçlerince servis edilen fotoğrafında sakallarını kestiği gözlendi.

  • Terörist Dağ'ın yakalanmadan önceki hali (sağda) ve yakalandıktan sonraki ilk fotoğrafı. Diplomatımızı şehit eden teröristin olayın ardından sakallarını kestiği görüldü.

Erbil'de bir restoran Diplomat Osman Köse'nin silahlı saldırıda şehit edilmesinin ardından başta Milli İstihbarat Teşkilatı olmak üzere Türk güvenlik kurumları ve Irak'taki mevkidaşları çok yoğun bir arama çalışmasına başladı.

MİT süreci yönetti

İlk andan itibaren bölgedeki kameraların görüntüleri inceleyen ve katilin kimliğini çok kısa sürede tespit eden MİT, Erbil Emniyet Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde süreci yürüttü.

Geçtiğimiz güne kadar terörist Dağ'ın telefonundan gelen sinyali takip eden MİT ekibi, teröristin muhtemel konumunu belirledi.

Erbil'deki olayın yaşandığı restoranın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınmıştı.

Bugün öğlen saatlerinde öncelikle karayolunda düzenledikleri bir operasyonda olaya karışan 2 teröristi yakalayan güvenlik güçleri, bu isimlerin verdiği bilgilerin ardından Dağ'ın yakalanması için çemberi iyice daralttı.

18 ayrı adres eşzamanlı baskın

18 ayrı adres eş zamanlı operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, bu adreslerden birinde terörist Mazlum Dağ'ı kıskıvrak yakaladı.

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1992 doğumlu olan ve Diyarbakır nüfusuna kayıtlı bulunan Dağ, güvenlik güçleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri altında Erbil Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Elleri kelepçeli bir şekilde burada ilk fotoğrafı çekilen Dağ'ın terör saldırısının ardından ilk iş olarak sakallarını kestiği dikkatlerden kaçmadı.

Şehit diplomatımız Osman Köse.

HDP'li vekilin kardeşi çıkmıştı

HDP Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi olan Mazlum Dağ (27), yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Erbil'de bir kafede çalışıyor gibi gözüküyordu ama örgütün sözde istihbarat biriminde görevliydi.

Saldırıdan kısa süre önce defalarca Mahmur'a giden Dağ'ın, talimatı kampa gelen Kandil elebaşlarından aldığı, saldırının da burada planlandığı tespit edildi.

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