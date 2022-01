Türkiye karşıtı trol ağı ifşa oldu

Sosyal medyada Türkiye karşıtlığı yapan Arap ülkeleri merkezli 64 hesaplı bir trol ağı ifşa edildi. Bu tespiti yapan isim, ‘Help Turkey’ başlıklı uluslararası itibarsızlaştırma kampanyasına yönelik yaptığı analizle gündeme gelen İngiliz akademisyen Marc Owen Jones.

TÜRKİYE'YE "TERÖRÜN KAYNAĞI" SUÇLAMASI

Sosyal medya dezenformasyonları konusunda çalışmalar yürüten Jones'in tespitine göre, hesaplarda genç Arap kadınlarının fotoğrafları kullanılıyor. Bu hesaplardan yapılan paylaşımlarda sık sık Türkiye, "bölgedeki terörün kaynağı" olmakla suçlanıyor.

What follows is an examination and identification of a MENA sockpuppet network I've been following for some time. Unlike crude bot networks for hire, this one has a clear anti-Erdogan, anti-Muslim Brotherhood and pro-authoritarian agenda. #disinformation

ARAP KADINLARIN FOTOĞRAFLARI KULLANILIYOR

Ağın açıkça Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığı yaptığını ifade eden İngiliz uzman, trol hesapları şöyle anlatıyor: Bu ağla ilgili ilk dikkate değer şey, yalnızca genç Arap kadınlarının fotoğraflarının bulunduğu hesaplar tarafından işletiliyor olması.

Görsel: Marc Owen Jones

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I HEDEF ALIYORLAR

"Hesaplar sık sık Türkiye'yi hedef alıyor. Türkiye'yi "bölgedeki terörün kaynağı" olmakla suçluyorlar ve Erdoğan'ı hedef alıyorlar. Türkiye'nin ekonomik sıkıntı yaşamasından da keyif alıyorlar."

Görsel: Marc Owen Jones

"TÜRK KANALLARI KONUSUNDA HASSASLAR"

"Türk haber kanalları konusunda hassaslar. TRT Arabi gibi hesapların tweetlerine yanıt veriyorlar. Kendilerini, Arap dünyasındaki Türk etkisine karşı koyuyor olarak görüyorlar."

Görsel: Marc Owen Jones

BAE'Yİ ÖVEN PAYLAŞIMLARLAR

"Ağ, genel olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin dış politikasıyla çok uyumlu görünüyor. Hesaplar, Arap dünyasının farklı yerlerinden olmasına rağmen sık sık BAE'yi övüyor. Türkiye'den bahsederken eleştirmedikleri tek zaman Türkiye-BAE yakınlaşması olduğu dönemdi."

Görsel: Marc Owen Jones

