Teknoloji Help Turkey organizasyonunu İngiliz uzman deşifre etti Tweetleri atıp hesap adlarını değiştirdiler
SOSYAL MEDYA

‘Help Turkey’ organizasyonunu İngiliz uzman deşifre etti: Tweetleri atıp hesap adlarını değiştirdiler

Yurdun dört bir yanında çıkan orman yangınlarıyla amansız mücadele sürerken, dün akşam saatlerinde Türkiye aleyhine sosyal medya üzerinden başlatılan "Help Turkey" kampanyasına ilişkin çarpıcı bir gelişme yaşandı. Dijital medya uzmanı Marc Owen Jones, söz konusu kampanyanın sahte hesaplar tarafından başlatıldığını, daha sonra bu hesapların tespit edilmemek için paylaşımlarını silip, isimlerini değiştirdiklerini açıkladı. Jones, atılan mesajların büyük bir bölümünün kopyala-yapıştır olduğunu vurgularken, gündemin gerçek dışı olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
‘Help Turkey’ organizasyonunu İngiliz uzman deşifre etti: Tweetleri atıp hesap adlarını değiştirdiler
Sosyal medyada binlerce hesap tarafından paylaşılan bu görselin kim tarafından hazırlanıp, servis edildiği bilinmiyor.

Türkiye'nin birçok bölgesinde günlerdir devam eden orman yangınların ardından Facebook, Twitter ve Instagram gibi dev sosyal platformlarda #HelpTurkey isimli bir hashtag başlatıldı.

Genel olarak Türkiye'ye yardım çağrılarının yapıldığı paylaşımlar kısa sürede dünya genelinde gündeme oturdu.

"Global Call" yani "Küresel Çağrı" söylemiyle başlatılan söz konusu kampanyada binlerce farklı bot hesaptan paylaşımlar yapıldı.

Türkiye dışında; ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşik Krallık'tan yoğun şekilde atılan tweet'ler dikkat çekti.

Türkiye'ye karşı algı operasyonunun arkasından bot hesaplar çıktı

Konuya ilişkin Twitter hesabından değerlendirmelerde bulunan dijital medya uzmanı Marc Owen Jones, kampanyanın bot hesaplar sayesinde bu kadar popüler bir hale getirildiğini ifade etti.

Yaklaşık 20 başlıkta Türkiye aleyhine düzenlenen karalama kampanyasına değinen Jones, çalışmanın sahte ve bot hesaplarla gerçekleştiğini ifade etti.

"Takibi zorlaştırmak için adlarını değiştirdiler"

Söz konusu paylaşımların, kampanyanın dünya gündemine oturmasının ardından hızlıca silindiğini ortaya çıkaran Jones, verdiği örneklerle birlikte "Takibi zorlaştırmak için kullanıcı adlarını değiştirdiler" ifadelerini kullandı.

"Paylaşımlar kopya, gündem gerçek dışı"

Paylaşımların büyük bir çoğunluğunun kopyala-yapıştır içeriklerle donatıldığını belirten akademisyen, "Gündem gerçek dışı görünüyor" dedi.

Jones'un İngilizce olarak yaptığı paylaşımı şöyle:

Bot hesaplar sosyal medya gündemindeki HelpTurkey hashtag'i ile paylaşım yapıyor
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Bot hesaplar sosyal medya gündemindeki HelpTurkey hashtag'i ile paylaşım yapıyor

Amaç gerçekten yardım mı: Türkiye'ye şüpheli yardım çağrısı
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