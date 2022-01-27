Dünya Türkiye kişi başına elektrik tüketimi ile ilk 10da
AVRUPA

Türkiye kişi başına elektrik tüketimi ile ilk 10’da

Ajans Press, elektrik tüketimi ile alakalı yapılan araştırma verilerini inceledi. Ajans Press’in Statista verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’deki kişi başına düşen elektrik tüketiminin 3.348 kWh olarak görüldü. Bu rakam en yüksek Kanada’da saptanırken, burada kişi başına düşen elektrik tüketim miktarının 15,438 kWh olduğu kaydedildi

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Haber Merkezi DHA
Türkiye kişi başına elektrik tüketimi ile ilk 10’da
Türkiye kişi başına elektrik tüketimi ile ilk 10’da yer aldı.

Ajans Press, elektrik tüketimi ile alakalı yapılan araştırma verilerini inceledi. Ajans Press’in Statista verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’deki kişi başına düşen elektrik tüketiminin 3.348 kWh olarak görüldü. Bu rakam en yüksek Kanada’da saptanırken, burada kişi başına düşen elektrik tüketim miktarının 15,438 kWh olduğu kaydedildi

ZİRVEDE KANADA VAR
Kanada’dan sonra ABD ikinci sırada gelirken, elektrik tüketim miktarının 13,098 kWh olduğu belirlendi. Suudi Arabistan ise kişi başına düşe elektrik tüketim miktarı 10,239 kWh oldu. İlk on içerisinde yer alan ve kişi başına elektrik tüketimi en fazla olan diğer ülkeler ise; Japonya, Fransa, Rusya, Almanya, Birleşik Krallık, Çin ve Türkiye oldu. Nijerya’nın 157 kWh tüketim miktarıyla listenin son sırasında yer aldığı belirlendi.
ELEKTRİK FATURALARI VE FABRİKALARDAKİ KESİNTİLER GÜNDEMDE
Medya takip kurumu Ajans Press, elektrik VE elektrik tüketimi ile alakalı medyaya yansıyan haberleri inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre, 2021 yılının başından bugüne elektrik ile alakalı basına 151 bin 180 haber yansıdığı tespit edildi. Elektrik tüketimi ile alakalı ise yazılı ve dijital medya olmak üzere toplam çıkan haber adedi 100 binin üzerinde oldu. Özellikle yıl başından sonra yapılan zamlar ve gelen faturaların gündemde yer aldığı görülürken, fabrikalardaki elektrik kesintileri ise bir diğer konuşulan haber başlığı oldu.

'Ürkütücü keşif': 20 dakikada bir oluyor, bilim insanları çaresiz kaldı
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The Guardian'ın haberine göre, Curtin Üniversitesi'nden bir ekip, evrendeki radyo dalgalara dair bir araştırma yaptı.<br><br>
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Araştırmacılardan Tyrone O'Doherty, yürüttüğü araştırma sırasında 20 dakikada bir gelip giden yeni bir ışın türü tespit etti.<br><br>
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Araştırmayı denetleyen Astrofizikçi Dr. Natasha Hurley-Walker, milisaniyeler veya saniyeler içinde yanıp sönen ışığın Pulsar (nötron yıldızı), birkaç gün içerisinde yanıp sönen ışığın ise Süpernova kaynaklı olduğunu, ancak yeni tespit edilen ışık türünün 20 dakikada bir gelip gittiğini kaydetti.<br><br>
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Hurley-Walker, yeni ışık türünün kaynağının bilinmediğine dikkati çekerek, bu ışığın yaklaşık 4 bin ışık yılı gibi yakın bir mesafeden geldiğini belirtti.<br><br>
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O'Doherty de ışın türünün, var olduğu tahmin edilen ancak asla gözlemlenmeyen bir tür nötron yıldızı olan \"magnetar\" olabileceğine işaret etti.<br><br>
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O'Doherty, gökyüzünü incelemek için ülkenin batısındaki Murchison Widefield Array (MWA) teleskoplarını kullandı.<br><br>
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Araştırmanın sonuçları Nature dergisinde yayımlandı.
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Hurley-Walker, \"Bir astronom için biraz ürkütücüydü çünkü gökyüzünde bunu yapan hiçbir şey bilinmiyor\" dedi.<br><br>
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'Ürkütücü keşif': 20 dakikada bir oluyor, bilim insanları çaresiz kaldı
Avustralya'da bilim insanları, gökyüzünde 20 dakika aralıkla yanıp sönen yeni bir ışın türü keşfetti. Araştırmayı denetleyen Astrofizikçi Dr. Natasha Hurley-Walker "Bir astronom için biraz ürkütücüydü çünkü gökyüzünde bunu yapan hiçbir şey bilinmiyor" dedi.

SpaceX roketi kontrolden çıktı: Ay'a çarpacak
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Şubat 2015'te fırlatılan Falcon 9 görevinin ardından yakıtı bittiğinden bu yana kontrolden çıkmış bir şekilde ilerliyor.
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4 tonluk roketin önümüzdeki haftalarda Ay'a 2,58 kmsn hızla çarpması beklenirken tarih olarak 4 Mart 2022 işaret ediliyor.
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Falcon 9'un hareketleri gökbilimci Bill Gray tarafından izleniyor.
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Gray, 4 Mart 2022'de gerçekleşeceği sonucuna vardığını ancak tam kapsamlı araştırma ve veri toplama için diğer gözlemcilere yardımcı olma çağrısında bulunduğunu açıkladı.
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Independent'ta yer alan habere göre, roketin yörüngesini etkileyebilecek bir dizi faktör olduğundan, çarpmanın tam yeri hala bilinmiyor.
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Olasılıklara göre Falcon 9 roketinin Ay'a çarpması, Dünya için herhangi bir sorun teşkil etmiyor.
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Çarpışmanın Dünya'dan fark edilmesinin şu an için de çok mümkün olması beklenmiyor.
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SpaceX roketi kontrolden çıktı: Ay'a çarpacak
SpaceX roketi kontrolden çıktı: Ay'a çarpacak
Bilim insanları, yaklaşık yedi yıl önce fırlatılan bir SpaceX roketinin Ay ile çarpışma aşamasında olduğu konusunda uzmanları uyardı.


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