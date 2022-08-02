Dünya Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı Taşkentte başladı
ASYA

Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı Taşkent’te başladı

Toplantıya Türkiye’den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Azerbaycan’dan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev, Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov, Özbekistan’dan Dışişleri Bakan Vekili Vladimir Narov, Ulaştırma Bakanı İlham Mahkamov, Dış Ticaret ve Yatırım Bakan Yardımcısı Laziz Kudretov katıldı.

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Haber Merkezi AA
Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı Taşkent’te başladı
Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan toplantısı Taşkent'te başladı.

Toplantının açılışında konuşan Narov, karşılıklı ilişkilerin gelişmesine önemli faydalar sağlayacak bu toplantıların, dünyadaki ve bölgedeki gelişmeleri göz önünde bulundurmak suretiyle durumu değerlendirmek ve tartışabilmek için önemli bir platform oluşturacağını söyledi.

Narov, toplantının Azerbaycan tarafının önerisi ve Türkiye’nin destekleriyle yapılabildiğini dile getirdi.

"Uluslararası ilişkiler ve küresel ekonomideki hızlı gelişmeler aslında Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan diyalog formatının geliştirilmesini ve bunun bir an önce yapılmasını zorunlu kıldı." diyen Narov, devlet başkanlarının son yıllardaki siyasi iradeleri ve çizdikleri yol sayesinde Özbekistan’ın Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkilerinin yeni bir döneme girdiğini, bu dönemde stratejik derinlik kazandığını ifade etti.

Ülkelerin birçok uluslararası konuda ortak duruş sergilediğini ve aynı amaç için çaba sarf ettiklerini kaydeden Narov, "Bu da barışçıl, sürdürülebilir ve dinamik Türk dünyasının oluşturulmasıdır." dedi.

Türk Devletleri Teşkilatının ilk zirvesinin kasımda Özbekistan’da yapılacağını aktaran Narov, bu kapsamda ticari-ekonomik ve ulaştırma alanındaki ilişkilerin geliştirilmesine özel önem verdiklerinin altını çizdi.

"Bölgeler arası ulaştırma koridorlarının geliştirilmesinde bu ülkelerin isteği önemli"

Narov, son beş senede Özbekistan’ın Azerbaycan ile ticari ilişkilerinin yedi kat, Türkiye ile ticari ilişkilerin 2,5 kat arttığını söyleyerek bu ticari ilişkilerin yüksek dinamiğinin hala mevcut potansiyeli yansıtmadığını ve bu potansiyelin tam olarak kullanılması için gereken imkanların bulunduğunu kaydetti.

Bu ülkelerin, bölgeler arası iş birliğinde önemli birer oyuncu olabileceğine işaret eden Narov, Türk halklarının yaşadığı bu bölgelerin doğu ile batı, kuzey ve güney arasında bin yıllardan beri köprü vazifesini gördüğünü, bu nedenle bölgeler arası ulaştırma koridorlarının geliştirilmesi noktasında bu ülkelerin isteğinin çok önemli olduğunu söyledi.

Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Narov, Özbekistan’ın Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun transit potansiyelinin aktif olarak kullanılmasına çok önem verdiğine dikkati çekti.

Narov, bugün Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu projesinin inşası için fizibilite çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Bu demir yolunun, Trans Kafkas koridoruna bağlanmasıyla Çin’den Avrupa’ya kadar olan coğrafyada bir ağın oluşturulacağını, Özbekistan’ın bu bağlamda Zengüzar koridorunun tekrar hayata geçirilmesini desteklediğini vurgulayan Narov, bunun da Asya ile Avrupa arasındaki en kısa güzergah olacağını kaydetti.

Bakanlar, Taşkent Deklarasyonu'nu imzalayacak

Toplantıda, Türkiye, Özbekistan ve Azerbaycan dışişleri, ticaret ve ulaştırma bakanlarının, bu üçlü mekanizmayla Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor başta olmak üzere üç ülkenin ortak gündeminde yer alan konularda eş güdüm ve iş birliğinin artırılmasıyla ilgili meseleleri ele alması öngörülüyor.

Bakanlar, toplantının ardından Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı’nın sonuçlarına ilişkin Taşkent Deklarasyonu'nu imzalayacak.

Asya üzerinde Türk diplomatik kuşağı
DÜŞÜNCE GÜNLÜĞÜ
Asya üzerinde Türk diplomatik kuşağı

350 bin liraya taşınabilir ev yapıyor: Dünyanın birçok noktasına satıyor en çok talep Avrupa ve Asya'dan
FOTOĞRAF 12
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Sakarya’da yaşayan tasarımcı Gül Korkmaz, yurtdışından ilham alarak üretmeye başladığı tiny house’leri dünyanın birçok noktasına pazarlıyor. Pandemiyle birlikte bungalov üretimi yapmaya başlayan Korkmaz, daha sonrasında yurt dışından ilham aldığı tiny house’lere kendi dokunuşunu ekleyerek fabrikasında üretime başladı.
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Ekolojik, sağlam, modüler doğal ahşap evlerle dünya genelinde müşterilerinin barınma ihtiyacını karşılamayı hedefleyen Korkmaz, aynı zamanda ürünlerini dünyanın birçok noktasına pazarlamanın mutluluğunu yaşıyor.
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Amerika Birleşik Devletleri, İsveç, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan, Pakistan, Hollanda ve Almanya gibi ülkelere ihracat yapan Korkmaz, ülke ekonomisine de katkı sağlıyor.
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İlk girişimciliğine bungalov evlerle başladığını aktaran Gül Korkmaz, \"Pandemiyle tetiklenen bir hikaye aslında. Biz ilk olarak bungalov evlerle başlamıştık. Daha sonrasında dünya genelinde böyle bir talep olduğunu gördüğüm için ’Türkiye’de de bu neden olmasın?’ dedim ve bu yola çıktım. Ülkemizde tiny house üreten ilk kadınımdır diye düşünüyorum. Önce bungalov, daha sonrasında tiny house olarak devam etti, şuanda yoğun bir şekilde yurt dışına satış yapıyoruz\"
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\"Avrupa ve Asya ülkelerine satışlarımız gerçekleştiriliyor. Artık bu evlerde yaşamaya başladık. Pandemi çok hızlı bir şekilde tetikledi. İnsanlar bununla birlikte minimalist yerlerde yaşayabileceklerini gördü. İmarsız alanlardaki mevzuatta kullanılabilirliğini görüldü ve onunla birlikte tinye house hızlı bir şekilde hayatımıza girdi\" dedi.
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Ürettiği evlerin motorlu karavanlarla eşdeğer fiyatlarda olduğunu söyleyen Korkmaz, \"İnşaat sektörüne kadın eli değdirebilmek aslında gerçekten çok güzel bir şey. Ben zaten bir inşaatçıydım ama minimalistte kadının olması çok güzel. İnşaat sektörüne kadın eli değmesi çok farklı bir şey. Çünkü en ufak detayları kadın görebiliyor, nasıl kullanılabileceğini daha iyi çözümlüyor. İdari bölümümüzün yüzde 70’i kadın. Bu yüzden mutfağı, üretim kısmını çok iyi biliyoruz\"
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\"Evin daha kullanışlı nasıl olacağını bildiğimiz için üretmesi daha kolay oluyor. Tiny houselerin en güzel yanlarından bir tanesi de motorlu karavanlar ile hemen hemen aynı fiyatlarda olması. Yani karavan fiyatına taşınabilir bir ev aldığınızı düşünün. Bunlar daha uzun ömürlüler ve aynı zamanda karavan parkı olan alanlarda da kullanılabiliyorlar ve bunun için çok büyük alanlar açtı devletimiz. Tiny houselerimizi buraya götürüp içerisinde rahatça yaşayabiliyoruz\" diye konuştu.
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Bir kadın olarak dünyanın birçok noktasına ihracat yapmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Korkmaz, \"350 bin liradan başlıyor, 700 bin liraya kadar çıkıyor fiyatlarımız. Bu istenilen konfor alanlarına göre değişiyor. Bir ev fiyatı denebilir ama bu da bir ev sonuç olarak ve bunu taşıyabiliyoruz, artımızda bu. En haklı gururu da yurt dışına yaptığımız ihracatla yaşıyorum. Çok büyük bir pazarımız var ve bir kadın olarak bunu yapabilmek ve ülkeme istihdam sağlayabilmek beni çok mutlu ediyor. Tabi bunu herkes yapabilir, biz sosyal medyayı doğru kullanıp, ürünümüzü iyi tanıtarak gerekli firmalara ulaştık” şeklinde konuştu.<br>
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Amerika’da tiny houselerin yaşam tarzı olduğunu belirten Korkmaz, “Şebeke olmayan ortamlar için tiny houselerimizi de üretiyoruz. Kendi güneş enerjisi olacak, suyu olacak. İçerisindeki güneş enerji sistemi ile bütün elektronik eşyalarımızı çalıştırabileceğiz. Bu da ekosistem için yararlı olacak ve bunun daha fazla tercih edileceğini düşünüyorum. 6 ülke ile çalışıyoruz yoğun olarak. Bu ürünlerimiz Amerika’ya bile satılıyor” ifadelerini kullandı.
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İlerleyen zamanlarda insanların kendilerini izole etmek için taşınabilir evlerde kalacağını öngören Korkmaz, “Bungalovlar ilk yapılmaya başlanıldığı zaman ’Bir gün bizler burada yaşayacağız’ demiştim, kimse bana inanmamıştı ama şuanda her yer bungalov. Şu anda şunu çok rahatlıkla diyebilirim; yakın bir zamanda tiny housele’rde apartmanlardan çıkıp yaşayabileceğimiz yerler haline gelecek. Yaklaşık 5 sene sonra çoğu insanın tiny house’si olacak; belki deprem dolayısı ile belki de şehirden kaçabilmek, doğada bir yaşam için olacak. Ülkemizde bungalov ve tiny house’ler ikinci ev olarak veya hizmet sektörü için kullanılıyor. Ama Avrupa ülkelerinde bir yaşam biçimi. İzole yaşam biçimi ve konut sıkıntısından dolayı tiny house’leri tercih ediyorlar. Bizim ülkemizde yükselen nüfusla birlikte çok kısa zamanda buna dönüşümümüz olacak” dedi.
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350 bin liraya taşınabilir ev yapıyor: Dünyanın birçok noktasına satıyor en çok talep Avrupa ve Asya'dan
Yurtdışından görerek ilham aldığı ve kendi tasarımlarıyla Sakarya'da üretimine başladığı 'tiny houseleri', karavan fiyatına satan kadın girişimci, ürünlerini dünyanın birçok noktasına pazarlamanın mutluluğunu yaşıyor.
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