​Türkiye, Rusya'nın sözüne değil sahadaki gelişmelere bakacak.

Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'de yeni bir dönem başladı. ABD ve Rusya ile sağlanan mutabakatların ardından, YPG'li teröristler Türkiye sınırının 30 kilometre güneyine çekilmesi sağlandı.
Rusya ile imzalanan Soçi mutabakatıyla YPG'ye tanınan 150 saatlik mühlet dün saat 18.00'da doldu. Rusya Savunma Bakanlığı, YPG'nin sınırın 30 kilometre güneyine çekildiği bilgisini paylaştı.
Bu gelişmeden sonra "YPG'li teröristler, Esed rejim üniformaları giyerek Fırat'ın doğusunda varlık gösterirse ne olur?" sorusu önem kazandı.
Konuyla ilgili yenisafak.com'a değerlendirmelerde bulunan Terörle Mücadele Uzmanı Abdullah Ağar, Türkiye'nin kendi verilerine göre hareket etmesi gerektiğinin altını çizerek, "Suriye'de artık YPG/PKK, Esed rejiminin bayrağı ve silahı altında varlığını devam ettirip etmemesi önem taşıyor. YPG/PKK Suriye'nin üniter yapısını etkileyemeyecek şekilde rejim tarafından eritilebilirse problem kendi içerisinde çözülebilir" dedi.
Üniformalar değişir, tehdit değişmezse..
Türkiye'nin sahadaki verileri çok iyi değerlendirmesinin önemini vurgulayan Ağar, "Ortadoğu'da hep gördüğümüz üzere üniformalar değişir ancak tehditler değişmezse tüneller bunun bir parçası olarak tehdit olmaya devam eder" ifadelerini kullandı.
Devriyelerde hedef tüneller olacak
Esed rejimi ve Rus polisinin varlık göstereceği Münbiç, Ayn El Arab ve Kamışlı gibi bölgelerdeki tünellere ne olacak sorusuna da yanıt veren Ağar, şunları söyledi:
- "Rusya ile yapılacak ortak devriyeler ve faaliyetlerde YPG'nin tüneller dahil tahkimatına yönelik etkisizleştirme icra edilebilir. Bir diğer tarafıyla, sadece tahkimat değil, bunların içerisinde oluşturmuş olduğu fiziki engeller, patlayıcı ve mayın kuşakların imha edilmesi sağlanabilir. Sınırdan YPG'nin uzaklaştırılması ilgili, rejimin kanına karışmasına engel olunabilir. Bu tamamen Ruslarla yapılacak işbirliğine ve Rusların ortaya koyacağı samimi etkiye bağlı."