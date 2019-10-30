​Türkiye, Rusya'nın sözüne değil sahadaki gelişmelere bakacak.

YPG'nin 30 kilometre güneyine çekilmediği her bölgede TSK ve Suriye Milli Ordusu askeri harekat gerçekleştirecek.

Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'de yeni bir dönem başladı. ABD ve Rusya ile sağlanan mutabakatların ardından, YPG'li teröristler Türkiye sınırının 30 kilometre güneyine çekilmesi sağlandı.

Rusya ile imzalanan Soçi mutabakatıyla YPG'ye tanınan 150 saatlik mühlet dün saat 18.00'da doldu. Rusya Savunma Bakanlığı, YPG'nin sınırın 30 kilometre güneyine çekildiği bilgisini paylaştı.

Bu gelişmeden sonra "YPG'li teröristler, Esed rejim üniformaları giyerek Fırat'ın doğusunda varlık gösterirse ne olur?" sorusu önem kazandı.

Konuyla ilgili yenisafak.com'a değerlendirmelerde bulunan Terörle Mücadele Uzmanı Abdullah Ağar, Türkiye'nin kendi verilerine göre hareket etmesi gerektiğinin altını çizerek, "Suriye'de artık YPG/PKK, Esed rejiminin bayrağı ve silahı altında varlığını devam ettirip etmemesi önem taşıyor. YPG/PKK Suriye'nin üniter yapısını etkileyemeyecek şekilde rejim tarafından eritilebilirse problem kendi içerisinde çözülebilir" dedi.

YPG'li teröristler Suriye'de yüzlerce kilometre uzunluğunda tüneller inşa ettiği ortaya çıktı.

Üniformalar değişir, tehdit değişmezse..

Türkiye'nin sahadaki verileri çok iyi değerlendirmesinin önemini vurgulayan Ağar, "Ortadoğu'da hep gördüğümüz üzere üniformalar değişir ancak tehditler değişmezse tüneller bunun bir parçası olarak tehdit olmaya devam eder" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Milli Savunma Bakanlığı: Rejim unsuru 18 kişi ele geçirildi

Ruslar, 30 kilometre derinlikteki alanda kalan YPG unsurlarının çıkarılması tamamlandığını duyurmuştu.

Devriyelerde hedef tüneller olacak

Esed rejimi ve Rus polisinin varlık göstereceği Münbiç, Ayn El Arab ve Kamışlı gibi bölgelerdeki tünellere ne olacak sorusuna da yanıt veren Ağar, şunları söyledi: