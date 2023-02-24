'Türkiye sevdalısı' Kenyalı, depremzedeler için eşine hediye aldığı altın kolyeyi sattı

Kenya'da bir kişi, eşine aldığı altın kolyeyi satıp parasını Türkiye'deki depremzedelere bağışladı.
"Onların acısını ben de yüreğimde hissettim"
"Eşim, bana 'Hediye aldığın kolyeyi sat' dedi"
Jama, depremi duyduğu ilk andan itibaren bir şeyler yapmak istediğini, eşini arayarak Türkiye'deki depremzedeler için ne yapabileceklerini sorduğunu anlattı.
"Herkes Türkiye, Türk halkı ve özellikle depremzedeler için dua ediyor"
Jama, Kenya'da Müslüman, Hristiyan fark etmeksizin herkesin bu deprem karşısında derin üzüntüye kapıldığını söyledi.
Jama, Türk halkının bu süreçte eşi benzeri görülmemiş dayanışma örneği sergilediğini vurgulayarak, Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu, bu felaketin açtığı yaraları en kısa zamanda saracağına inandığını sözlerine ekledi.