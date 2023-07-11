Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini TBMM'ye sevk kararı Avrupa'da geniş yankı buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile dün NATO Zirvesi marjında bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü TBMM'ye iletme taahhüdü, Avrupa'da yankı bulmaya devam ediyor.
Türkiye'nin İsveç'e yeşil ışık yakması Avrupa basınında manşetlerde
Liberation gazetesi de "NATO: Erdoğan İsveç'in İttifak'a katılması için yeşil ışık yaktı" başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü TBMM’ye iletmeyi kabul ettiğini anımsattı.
La Stampa gazetesi de "Erdoğan'ın hamlesi" başlığıyla ilk sayfadan duyurduğu haberinde, Erdoğan'ın masaya kimsenin öngöremediği bir kozla çıkarak İsveç'in NATO üyeliğine karşı AB'nin Türkiye'nin üyelik sürecini canlandırmasını istediği ve saatler sonra AB Konseyi Başkanı Charles Michel'den bir açılımı cebine koyduğu ifade edildi.
Bulgaristan Ulusal Televizyonu da haberini "Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğini desteklemeye ikna oldu" anonsu ile verdi.
Ulusal Haber Ajansı BTA da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı sonrası İsveç'in NATO'nun 32'nci üyesi olacağını yazdı.
Sega gazetesi, "Erdoğan tutumunu değiştirip İsveç'in NATO'ya katılmasına izin verecek." başlığını tercih etti.
Medipool haber ajansı da "Tarihi bir adımdan” söz ederek "Erdoğan, İsveç'e NATO'ya girmesine 'izin' verecek" başlığını kullandı.