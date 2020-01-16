Dünya Türkiyeyi tehdit listesine aldı
ORTADOĞU

Türkiye'yi tehdit listesine aldı

İsrail, bölgedeki hedefleri için en büyük engel olarak Türkiye’yi gördüğünü yayınladığı askeri istihbarat raporu ile ortaya koydu. İsrail Askeri İstihbaratı’nın (AMAN) 2020 raporu tehdit değerlendirmesinde Türkiye’yi ‘çatışmacı’ olarak gösterdi. Raporda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dış politikası da hedef alındı.

Sernur Yassıkaya Yeni Şafak
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuktan doğan haklarını askeri, siyasi ve ekonomik çerçevede koruma siyaseti bölgede istediği gibi at oynatamayan İsrail’i endişelendirdi.
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuktan doğan haklarını askeri, siyasi ve ekonomik çerçevede koruma siyaseti bölgede istediği gibi at oynatamayan İsrail’i endişelendirdi.

İsrail, bölgedeki hedefleri önünde en büyük engeli, Türkiye’nin artan gücü ve nüfuzu olduğunu yayınladığı askeri istihbarat raporu ile ortaya koydu. Times of Israel internet sitesinin haberine göre, İsrail Askeri İstihbaratı (AMAN) 2020 tahminleri raporu tehdit değerlendirmesinde Türkiye’ye ilk kez yer verildi. Haberde, Türkiye’nin bölgede uluslararası hukuktan doğan hak ve menfaatlerini korumaya matuf adımlarının ve artan gücünün, askeri istihbarat raporunda “saldırganlık” olarak değerlendirildiği görüldü. AMAN’ın ilk kez Türkiye’yi tehdit listesine aldığına dikkat çekildi. Geçen yıl Ocak ayında, Mossad Başkanı Yossi Cohen’in de bir toplantıda “Bölgede asıl tehdit Türkiye” yorumunu yaptığı iddia edilmişti.

SICAK ÇATIŞMA VURGUSU

Habere göre, her yıl İsrail devlet kademelerine sunulan raporda 2020 içinde İsrail ile Türkiye arasında sıcak bir çatışma öngörülmediği belirtildi. Ancak raporda, Türkiye’nin bölgede ulusal güvenliğini ve çıkarlarını meşru müdafaa temelinde korumaya dönük faaliyetlerinin, İsrail tarafında “çatışmacı” olarak değerlendirildiği ve önümüzdeki yıllarda dikkatle takip edilmesi gereken en üst seviyedeki tehlikelerden biri olduğu analizi yapıldığı görüldü.

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ERDOĞAN’IN SİYASETİNİ HAZMEDEMEDİLER

Times of Israel haberinde, askeri istihbarat raporunda, Türkiye’nin listede bulunmasına ilişkin herhangi bir somut tehdide yer verilmediği görüldü. Buna karşın raporda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dış politikada uyguladığı siyasetin hedef tahtasına konduğu görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Golan tepelerini ve Kudüs’ü ilhak hamlelerine küresel düzeyde en sert tepkiyi gösteren dünya lideriydi. Yine D. Akdeniz’de İsrail, Mısır ve Yunanistan kuşatmasının kırılmasında yürüttüğü siyaset etkin rol oynadı.

AKDENİZ VE SURİYE’DE HEDEF ALDI

İsrail son dönemde hem Doğu Akdeniz hem de Suriye’de Türkiye’yi hedef alan girişimlerde bulunuyordu. Akdeniz’de, son olarak Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanları mutabakatına Yunanistan ve Mısır’la birlikte en sert tepki gösteren ülkeler arasında İsrail de yer aldı. İsrail yönetimi, Suriye’de Fırat’ın doğusunu terörden temizleme amacıyla yapılan Barış Pınarı harekâtında da açıktan terör örgütü PKK/YPG’ye destek veren açıklama ve girişimlerde bulundu.

Mossad’dan paralel analiz

  • Geçen yılbaşında İsrail istihbarat servisi Mossad’ın Başkanı Yossi Cohen’in Türkiye’nin bölgede artan etkisine karşı Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısırlı yetkililerle bir araya geldiği “İran’ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye’den geliyor.” değerlendirmesini yaptığı iddia edilmişti. toplantıda, Türkiye’nin artan etkisine karşı dört tedbir alınması gerektiği vurgulandı. Buna göre ilk olarak ABD ve Afganistan arasında devam eden görüşmelere destek olunacak ve Afgan hükümet güçlerine yardım edilecek. İkinci tedbir çalışması olarak da Türkiye’nin Irak’taki Sünni vekillerle olan ilişkisini en aza indirmek yer alıyor. Masaya yatırılan üçüncü önlemde katil Esed’le normalleşerek, Suriye’nin tekrardan Arap Birliği’ne alınması geliyor. Toplantıda kararlaştırılan dördüncü önlem ise Türkiye’nin Suriye’de terör örgütü YPG/PKK’ya karşı yürüteceği operasyona karşı terör örgütlerine destek vermek olarak öne çıktı.

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