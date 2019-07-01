Türkmen demek yasak!

Kuzey Irak Kürt Yönetimi’nin başkenti Erbil’de yaşayan 100 bin Türkmen ırkçı uygulamalarla mağdur ediliyor. ABD destekli KDP yönetimi, Erbil, Kerkük, Musul, Diyala, Selahaddin, Süleymaniye ve Duhok’ta Türkmen varlığını hedef alan demografik değişim planı çerçevesinde yeni asimilasyon yöntemleri deniyor. Barzani’ye bağlı bölgelerde yeni doğan bebeklerin nüfus kayıt işlemleri ve Türkmenlerden tapu, memuriyet, ticaret gibi alanlarda istenilen resmi evraklarda milliyet hanesine zorla Kürt ibaresi yazılıyor.

BASKI YAPILIYOR

Barzani’ye bağlı Erbil merkezli bölgesel yönetim tarafından etnik aidiyetleri inkar edilen Türkmenlere başta nüfus daireleri olmak üzere resmi işlemlerde Kürt ibaresi dayatılıyor. Türkmen Vekil Azad Küreci bu yönde bazı sıkıntıların olduğunu ve gerekli makamlarla sorunları paylaştıklarını söyledi. Türkmen vekil, Mehmet Ferit isimli bir Türkmen’e bu yönde baskı yapıldığını, şahsın milliyeti bölümüne ısrarla Kürt yazılmaya çalışıldığını anlattı.

KİMLİĞİMİZDEN VAZGEÇMEYİZ

Türkmen Milletvekili Azad Küreci de, bölge genelinde oynanan demografik değişim projesine dikkat çekti ve milli kimliğimizden ne pahasına olursa olsun vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Küreci, "İlk önce şahsın beyanına rağmen milliyet kısmına Kürt ibaresi yazılıyor. Bunu kabul etmemesi halinde Türkmen-Kürt gibi anormal bir tanım dayatılıyor. Bu ihlalleri en üst makamlarla paylaştık. Beklentimiz bu ve benzeri dayatmaların bir daha asla tekrar edilmemesidir" dedi. Öte yandan Barzani yönetiminin Diyanet ve Milli Eğitim’den Sorumlu Bakanı Peştum Sadık, Erbil’de 28 Şubat benzeri bir skandala imza attı. Kuzey Irak Bölgesel Yönetim Bakanı, 2018-2019 yılı eğitim öğretim dönemin de başarılı öğrencilerin ödüllendirildiği törene katıldı. Tören esnasında Milli Eğitim sorumlusunu yanına çağıran Peştum Sadık, platformda ödül sırasını bekleyen tesettürlü kızı göstererek oradan uzaklaştırılmasını istedi. Talimatı alan görevli tesettürlü öğrenciyi platformdan indirdi. Skandal talimat Irak genelinde büyük tepki gördü. Peştum Sadık, eleştiriler üzerine önce ‘talimatı boy sırasına göre yapın yönünde verdiğini’ açıkladı. Tepkilerin sürmesi üzerine ise ‘platform dizaynı öğrencilerin başarı grafiğine göre sağlansın’ emri verdim diyen yasakçı Bakan’a yönelik eleştiriler devam etti.