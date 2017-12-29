Twitter'dan skandal: Filistinli cesur kız Temimi’nin hesabını sildi

Twitter, işgalci İsrail askerine meydan okuduğu için Türkiye’de 'Hanzala Cesaret Ödülü’ alan 16 yaşındaki Filistinli Ahed et-Temimi’nin hesabını sildi.

Twitter, İsrail askerine meydan okuduğu için Türkiye’de 'Hanzala Cesaret Ödülü’ alan 16 yaşındaki Filistinli Ahed et-Temimi ’nin hesabını şiddet içerikleri yer aldığı gerekçesiyle sildi.

Öte yandan Temimi’nin destekçileri de dayanışmalarına devam etmek için başka bir hesap açtı. Ayrıca Filistinliler sosyal medyada Temimi’nin twittter hesabının yeniden açılması için kampanya başlattı.

"Filistinli cesur kız" olarak bilinen Ahed, 2012 yılında ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülünü"ne layık görülmüştü.

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"İsrail askerine kafa tutan Filistinli kız" olarak dünya gündemine gelen Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.