Dünya Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba İran adaletten kaçamayacak
AVRUPA

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: İran adaletten kaçamayacak

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Tahran'da düşürülen Ukrayna Havayollarına ait uçağa ilişkin, İran'ın "adaletten kaçmasına izin vermeyeceklerini" açıkladı. Kuleba, ülkesinin bu olayda yalnız olmadığına dikkati çekerek, "Kazadan etkilenen ülkelerle bir ortaklığımız var. Ortak bir pozisyonda onlar adına konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
İran Sivil Havacılık Kurumu, 8 Ocak'ta başkent Tahran üzerinde düşürülen Ukrayna uçağının iki füzeyle vurulduğunu doğrulamıştı.
İran Sivil Havacılık Kurumu, 8 Ocak'ta başkent Tahran üzerinde düşürülen Ukrayna uçağının iki füzeyle vurulduğunu doğrulamıştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Tahran'da düşürülen Ukrayna Havayollarına ait uçağa ilişkin, İran'ın "adaletten kaçmasına izin vermeyeceklerini" bildirdi.

Kuleba, "Den" gazetesine verdiği röportajda, İran'ın sıkı bir müzakereci olduğunu ancak Ukrayna'nın da öyle olduğunu belirtti.

Düşürülen uçağa ilişkin görüşmelerde İran'ın adaletten kaçmasına izin vermeyeceklerini dile getiren Kuleba, adaletin kaçınılmaz olduğunu ancak zaman alacağını kaydetti.

Kuleba, ülkesinin bu olayda yalnız olmadığına dikkati çekerek, "Kazadan etkilenen ülkelerle bir ortaklığımız var. Ortak bir pozisyonda onlar adına konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

İran: Ukrayna uçağı iki füzeyle vuruldu
DÜNYA
İran: Ukrayna uçağı iki füzeyle vuruldu
  • Ukrayna uçağının düşürülmesi
  • Ukrayna Hava Yollarına ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağı, 8 Ocak sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.
  • İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemince fırlatılan iki füzeyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.
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