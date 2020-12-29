Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: İran adaletten kaçamayacak

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Tahran'da düşürülen Ukrayna Havayollarına ait uçağa ilişkin, İran'ın "adaletten kaçmasına izin vermeyeceklerini" bildirdi.

Kuleba, "Den" gazetesine verdiği röportajda, İran'ın sıkı bir müzakereci olduğunu ancak Ukrayna'nın da öyle olduğunu belirtti.

Düşürülen uçağa ilişkin görüşmelerde İran'ın adaletten kaçmasına izin vermeyeceklerini dile getiren Kuleba, adaletin kaçınılmaz olduğunu ancak zaman alacağını kaydetti.

Kuleba, ülkesinin bu olayda yalnız olmadığına dikkati çekerek, "Kazadan etkilenen ülkelerle bir ortaklığımız var. Ortak bir pozisyonda onlar adına konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

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