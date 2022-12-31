Ukrayna Genelkurmay Başkanı: Savaşı kazanacak güçteyiz
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Rusya’ya karşı devam eden savaşı kazanmaları için yeterli güce sahip olduklarını belirtti. Zalujnıy, geç saatlerde paylaştığı görüntülü mesajıyla ulusa seslenerek yeni yılı kutladı. Ülkesinde savaşın sürdüğüne dikkati çeken Zalujniy, savaş nedeniyle halkın zor günleri yaşadığını kaydederek, “Bu yılın gözyaşı tadı ve kan rengi var” dedi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Rusya’ya karşı devam eden savaşı kazanmaları için yeterli güce sahip olduklarını belirtti.
Zalujnıy, geç saatlerde paylaştığı görüntülü mesajıyla ulusa seslenerek yeni yılı kutladı. Ülkesinde savaşın sürdüğüne dikkati çeken Zalujniy, savaş nedeniyle halkın zor günleri yaşadığını kaydederek, “Bu yılın gözyaşı tadı ve kan rengi var” dedi.
Valeriy Zalujnıy, Rusya’nın ülkesine savaş açtığını belirterek, “Savaşı biz seçmedik. Ama mücadeleyi kabul ettik. Ancak, düşmanı yenmek için gücümüz yeter. Bir millet mücadelenin içinde doğar” ifadelerini kullandı.