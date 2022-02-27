Dünya Ukrayna ordusu Harkovda kontrolü yeniden sağladı
ASYA

Ukrayna ordusu Harkov'da kontrolü yeniden sağladı

Ukrayna ordusunun, Rus birliklerinin girdiği ülkenin ikinci büyük kenti Harkov'da yeniden kontrolü sağladığı bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Ukrayna ordusu Harkovda kontrolü yeniden sağladı
Foto: Arşiv.

Harkov Valisi Oleh Synyehubov, Telegram uygulaması üzerinden yaptığı açıklamada, "Harkov'un kontrolü tamamen bizde. Silahlı kuvvetler, polis ve savunma güçleri çalışıyor ve şehir düşmandan tamamen temizleniyor." ifadesini kullandı.

  • Şehre dün gece giren Rus birlikleri ile Ukrayna güçleri arasında yoğun çatışmaların yaşandığı ve bazı Rus askeri araçlarının ele geçirildiğini gösteren videolar yayınlanmıştı.

Bu arada Ukrayna hükümet ombudsmanı Lyudmyla Denysova, Rusya'nın saldırısında 210'dan fazla Ukraynalı sivilin öldüğünü ve en az 1100 kişinin de yaralandığını belirtti.

Denysova, "Düşman görünmeyen bir zulümle evleri, hastaneleri, kreşleri ve okulları yıkıyor, çocuklar dahil Ukrayna topraklarının oğulları ve kızlarının yaşam haklarını ellerinden alıyor" dedi.

Kiev'de bir hastanenin bombalanması sırasında bir çocuğun ve Harkov'da ise füzenin bir eve isabet etmesi nedeniyle bir kadının öldüğünü aktaran Denysova, Rusya'nın "bu suçlardan ağır şekilde cezalandırılması" çağrısında bulundu.

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