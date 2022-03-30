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Dünya Ukrayna Rus askerlerini pusuya düşürdü
AVRUPA

Ukrayna Rus askerlerini pusuya düşürdü

Ukrayna ordusu, Rus askerlerinden oluşan askeri konvoyu insansız hava aracı (İHA) destekli operasyonla kırsal alanda pusuya düşürdü. Birçok Rus zırhlısının imha edildiği operasyonda, çok sayıda Rus askeri de öldürüldü. Operasyonda imha edilen askeri araçlara ve ölen Rus askerlerine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

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Haber Merkezi İHA
Ukrayna Rus askerlerini pusuya düşürdü
Ukrayna Rus askerlerini pusuya düşürdü.

Ukrayna ordusu, Rus askerlerinden oluşan askeri konvoyu insansız hava aracı (İHA) destekli operasyonla kırsal alanda pusuya düşürdü.

ASKERİ KONVOY PUSUYA DÜŞTÜ


Rusya’nın Ukrayna genelindeki saldırıları sürerken, Ukrayna askerleri Rus ordusuna ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Ukraynalı askerlerin insansız hava aracı (İHA) destekli sürdürdükleri operasyonlarda Rus askeri konvoyunu pusuya düşürdüğü görülüyor. Birçok Rus zırhlısının imha edildiği operasyonda, çok sayıda Rus askeri de öldürüldü. Operasyonda imha edilen askeri araçlara ve ölen Rus askerlerine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

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