Ukrayna Rus askerlerini pusuya düşürdü.

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Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor: Biden'ın 'kopya kağıdı' kameralara yakalandı

İmza attığı gaflarla gündemden düşmeyen ABD Başkanı Joe Biden'ın bulduğu 'çözüm' kameralara takıldı. Putin ile ilgili gafından sonra önlem alan Biden kürsüye bu konu hakkında gelebilecek sorulara verilecek cevapları içeren bir kağıt ile çıktı. ABD basını notlar için 'kopya kağıdı' benzetmesi yaptı.