Ukrayna: Rusya bir haftada binlerce hava saldırısı düzenledi

Rusya'nın, son bir haftada 1070'ten fazla güdümlü hava bombası ile 1000'e yakın İHA ve 6 adet füze ile Ukrayna'ya yönelik saldırı gerçekleştirdiğini aktaran Ukrayna Devlet Başkanı, ülkesindeki insanların neredeyse her gün saldırı tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirtti.