Dünya Ukraynada artan gıda fiyatları milyonlarca kişiyi etkileyecek
AVRUPA

'Ukrayna'da artan gıda fiyatları milyonlarca kişiyi etkileyecek'

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), Rusya-Ukrayna savaşının, dünya genelinde gıda fiyatlarını artırarak milyonlarca kişinin açlık çekmesine yol açabileceğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Ukraynada artan gıda fiyatları milyonlarca kişiyi etkileyecek
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BM'nin Cenevre ofisindeki basın toplantısında konuşan WFP sözcüsü Tomson Phiri, Rusya-Ukrayna savaşının küresel ekonomik etkileri üzerinde durdu.

Tahıl başta olmak üzere birçok ana tarım ürününü yetiştiren Karadeniz havzası ülkelerinin, "Avrupa'nın ekmek sepeti" olduğunu belirten Phiri, "Ukrayna ve Rusya, küresel buğday ihracatının yüzde 30'unu, mısır ihracatının yüzde 20'sini ve ayçiçek yağı tedarikinin yüzde 76'sını oluşturmaktadır." bilgisini paylaştı.

Phiri, "Üretim veya tedarikte en ufak bir aksama, fiyatları artırmakla halihazırda yüksek gıda enflasyonu altındaki milyonlarca kişiyi olumsuz etkileyecektir." uyarısında bulundu.

Savaştan ötürü artan gıda fiyatlarının WFP'nin insani yardım kapasitesini de olumsuz etkilediğini vurgulayan Phiri, "Aylık faaliyet giderlerimiz yüzde 50 artarak 71 milyon ABD dolarını buldu." diye konuştu.

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