Dünya Ukraynada diplomasi trafiği Morawieckinin ardından Johnson da Zelenskiy ile görüştü
AVRUPA

Ukrayna'da diplomasi trafiği: Morawiecki'nin ardından Johnson da Zelenskiy ile görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna-Rusya sınırındaki gergin durumu ele almak üzere Ukrayna'ya gitti. Johnson, başkent Kiev’de Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

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Haber Merkezi İHA
Ukraynada diplomasi trafiği: Morawieckinin ardından Johnson da Zelenskiy ile görüştü
İngiltere Başbakanı Johnson Ukrayna'da

Ukrayna’nın doğusundaki çatışmalar ve Rusya ile yaşanan gerilimde Ukrayna’yı destekleyen Batılı ülkelerin liderleri Kiev yönetimine desteğini sürdürüyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya sınırındaki gergin durumu görüşmek üzere akşam saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev’e gitti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Johnson’ı Mariyinsky Sarayı'nın kapısında karşıladı.

İki lider, birbirine sıcak yaklaşırken uzun uzun tokalaştı. İkili, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Zelenskiy, Polonya Başbakanı Morawiecki ile de görüştü

Zelenskiy, Johnson ile görüşmesinden önce Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'yi kabul etti. Görüşmede, Ukrayna çevresindeki güvenlik durumu ve Ukrayna'nın savunmasını ve mali durumunu güçlendirmek için daha fazla iş birliğinin yolları ele alındı. Zelenskiy, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda'ya, Polonya hükümetine ve kişisel olarak Başbkaan Mateusz Morawiecki'ye mevcut zorluklar karşısında Ukrayna'ya savunma yardımları için teşekkür etti. Zelenskiy, "Bu desteği takdir ediyoruz ve bunu her zaman hatırlayacağız" diye konuştu.

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