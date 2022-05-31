Dünya Ukraynada iki Rus askeri daha hapis cezası aldı
AVRUPA

Ukrayna'da iki Rus askeri daha hapis cezası aldı

Ukrayna'da iki Rus askeri daha savaş suçu işlemekten ve adam öldürmekten hapis cezasına çarptırıldı.

Daha önce Ukrayna mahkemesince yargılanan ilk Rus askeri Vadim Şişimarin, savaş suçu işlemekten ve adam öldürmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Haber Merkezi AA
Ukraynada iki Rus askeri daha hapis cezası aldı
Rus askerlerine savaş suçu soruşturması devam ediyor.

Ukrayna'nın Poltova iline bağlı Kotolevskiy ilçe mahkemesi, Rus askerleri Aleksandr Bobikin ve Aleksandr İvanov'u, savaş suçu işlemekten ve adam öldürmekten 11 yıl 6'şar ay hapis cezasına mahkum etti.

Sanıkların suçlarının tamamen kanıtlandığı belirtilen mahkeme kararında, sanıkların işledikleri suçtan samimi pişman olmaları ve soruşturma sürecine yardım etmelerinin ceza verilirken dikkate alındığı kaydedildi.

26 Mayıs'ta başlayan mahkemede savcı, 2 Rus askere 12'şer yıl hapis cezasının verilmesini talep etmişti.

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Sanıklar, 24 Şubat'ta Rusya'nın Belgorod bölgesinden çok namlulu roketatar sistemiyle Ukrayna’nın Harkiv bölgesini bombalamış, daha sonra Rus ordusuyla girdikleri Harkiv’de kendilerini püskürten Ukrayna ordusu tarafından esir alınmıştı.

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