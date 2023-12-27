Ukrayna'dan Rusya'ya misilleme: O artık bir denizaltı

Rusya, Ukrayna'nın Herson kentinde sivillerin tahliyesi için hazırlanan tren istasyonunu vurdu. Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko yaptığı açıklamada saldırı sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini, dört kişinin de yaralandığını ifade etti.