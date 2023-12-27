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Dünya

Ukrayna'dan Rusya'ya misilleme: O artık bir denizaltı

Ukrayna Savunma Bakanlığı, 26 Aralık gecesi Feodosya limanında vurulan Rusya'ya ait Novoçerkassk adlı gemiye ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, “Ukraynalı savaşçılar gemiyi modifiye etti. O artık bir denizaltı” dedi.

09:55 - 27/12/2023 Çarşamba
DHA
Foto: DHA.
Foto: DHA.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Ukraynalı savaşçılar Rus Novocherkassk büyük çıkarma gemisini modifiye ettiler. O artık bir denizaltı. Ukraynalı pilotlar mükemmel bir iş çıkardı. Kırım Ukrayna'dır. Burada işgalcinin filosuna yer yoktur” denildi.


Shapps: Rus filosunun yüzde 20'si yok edildi


İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, gemiye düzenlenen saldırının ardından dün yaptığı açıklamada, “Putin'in donanmasının bu son yıkımı, Ukrayna savaşında bir çıkmaz olduğuna inananların yanıldıklarını gösteriyor! Onlar, son 4 ayda Rusya'nın Karadeniz Filosunun yüzde 20'sinin yok edildiğini fark etmediler. Rusya'nın Karadeniz'deki hakimiyetine artık meydan okunuyor, Birleşik Krallık ve Norveç liderliğindeki yeni Denizcilik Kabiliyet Koalisyonu, Ukrayna'nın denizde kazanmasını sağlamaya yardımcı oluyor” demişti.


#Ukrayna
#Rusya
#Denizaltı
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