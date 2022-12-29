Dünya Ukraynalı Bakan Elon Muska diz çöküp yalvardım
AVRUPA

Ukraynalı Bakan: Elon Musk'a diz çöküp yalvardım

Rusya ile savaşın devam ettiği Ukrayna'nın Dijital Dönüşüm Bakanı Mihalio Fedorov, SpaceX'in kurucusu Elon Musk'tan uydu interneti talebiyle ilgili yaşananları anlattı.

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Haber Merkezi Diğer
Ukraynalı Bakan: Elon Muska diz çöküp yalvardım
Mihalio Fedorov

SpaceX'in kurucusu Elon Musk, 24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından uydu interneti sistemi projesi Starlink'i Ukrayna'da kullanıma sundu.

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihalio Fedorov, Starlink'in devreye alınmasının perde arkasına ilişkin konuştu.

24 bin Starlink istasyonu Ukrayna'da faaliyette

Fedorov, Associated Press'e verdiği demeçte, ülkesinde enerji altyapılarına saldırı sonrası elektrik kesintilerini değerlendirirken, "Bu durumda jeneratörlere bağlı Starlinkler ve kulelerin temel internet altyapısı olacağını anlamalıyız." dedi.

Yaklaşık 24 bin Starlink istasyonu, halihazırda saldırı altındaki Ukrayna'da faaliyet gösteriyor.

SpaceX, Fedorov'un teknoloji milyarderine talepte bulunmasının ardından savaşın ilk günlerinden itibaren uydu interneti sağlamaya başladı.

"Diz çöküp yalvardım"

Ukraynalı Bakan, Elon Musk'a ilettiği talep hakkında, "Orada dizlerimin üzerine çöküp Ukrayna'da çalışmaya başlamaları için yalvardım. Dünya rekoru kıracağımıza söz verdim." diye konuştu.

Mihalio Fedorov, SpaceX'in uydu terminallerini ABD tarafından sağlanan çoklu roketatarlarla kıyaslarken, "Binlerce hayat kurtarıldı." ifadesini kullandı.

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