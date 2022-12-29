Ukraynalı Bakan: Elon Musk'a diz çöküp yalvardım

Amerika’nın milyarderleri arasında Tesla, SpaceX ve yeni basılan Twitter CEO’su Elon Musk, serveti en çok azalan oldu. Forbes’a göre Musk’ın net değeri bu yıl yaklaşık 115 milyar dolar düştü. Musk, bu yıl dünyanın en zengin insanı ünvanını kaybetmesine rağmen , Forbes’a göre 27 Aralık itibarıyla yaklaşık 139 milyar dolarlık servetiyle hâlâ Amerika Birleşik Devletleri’nin en zengin insanı.Haber devam ediyorSizi yaşlandıran 32 moda hatasıL&C MagazineAfrika’daki devasa yarık yeni bir okyanus oluşturabilirTrendscatchers by Taboola Haberin devamıTesla’nın hisse senedi fiyatı, 27 Aralık itibarıyla yılbaşından bu yana neredeyse yüzde 70 düştü.Ve bu yayına göre Musk “2022′nin en büyük kaybedeni” olsa da, net değeri darbe alan tek milyarder o değil. İşte Forbes’e göre 2022′de diğer beş ABD milyarderinin kaybettiği miktar...