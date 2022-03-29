Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Ukraynalılar Fransız market zincirini protesto etti
AVRUPA

Ukraynalılar Fransız market zincirini protesto etti

Ukrayna’nın Lviv kentinde, savaşa rağmen Rusya’da faaliyet göstermeye devam eden Fransız market zinciri protesto edildi. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı başlatmasının ardından birçok dünya markasının Rusya’da faaliyetlerini durdurmasına rağmen Fransız market zinciri Auchan’ın ülkedeki operasyonlarına devam etmesi tepkilere neden oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Ukraynalılar Fransız market zincirini protesto etti
Ukraynalılar Fransız market zincirini protesto etti.

Ukrayna’nın Lviv kentinde zincire ait bir mağazanın önünde toplanan göstericiler, markayı protesto etti. Protestocular, savaşta ölen çocuklara dikkat etmek için beyaz örtü üzerine oyuncak bebek koydu.

Protestocu grup adına açıklama yapan Anna Gerych, “Bu barışçıl bir eylem. İnsanları mağazaya yönelik taşkınlığa çağırmıyoruz. Savaş zamanında insanların kanı dökülürken iş yapmak doğru değil. Bunu onlara bulundukları tüm ülkelerde anlatıyorlar. Rusya’ya her sene 150 milyon dolardan fazla vergi ödüyorlar. Marketin CEO’su sivil vatandaşlara yönelik hizmet verdikleri gerekçesiyle Rusya’dan çıkmayacaklarını açıkladı” dedi.
Öte yandan, protesto sırasında Lviv şehrinde hava savunma sistemi sirenleri çalmaya başladı. Sirenlerin devreye girmesinin ardından marketteki müşteriler tahliye edildi.

Fransız market zincirinin CEO’su Yves Claude konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bizi eleştirmek kolay. Ama biz buradayız ve sivil nüfus için çalışıyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Dolmabahçe'de buluşan Rusya-Ukrayna heyetlerinin görüşmesi sona erdi
GÜNDEM
Dolmabahçe'de buluşan Rusya-Ukrayna heyetlerinin görüşmesi sona erdi

Rusya'nın Ukrayna savaşındaki kayıpları: Kaybedilen uçak, asker, helikopter ve tank sayısı
ÖZGÜN
Rusya'nın Ukrayna savaşındaki kayıpları: Kaybedilen uçak, asker, helikopter ve tank sayısı

Esir Rus askerlerine işkence

Esir Rus askerlerine işkence

Sosyal medyadaki videolarla ilgili Ukrayna harekete geçti.
Dolmabahçede Abramovich detayı

Dolmabahçe'de Abramovich detayı

​Herkes müzakerelerdeki rolünü merak ediyordu: Açıklama geldi.
Ukraynalı müzakereci: Zelenskiy ile Putin görüşebilir

Çavuşoğlu: Taraflar arasında yakınlaşmanın arttığını görüyoruz.

Deniz yosunu yeniden yayılıyor.

Rusya saldırdı: ​50 bin tonluk gıda yok oldu.

Barış zirvesi sonrası Ukrayna'dan ilk açıklama: Güvenlik garantilerinde anlaşamadık

​Bakanlık başvurularla ilgili detayları açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.