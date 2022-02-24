Ukraynalılar gönüllü olarak orduya katılmak için askerlik şubelerine akın etti

Moskova-Kiev gerilimi, Rus ordusunun Donbas'a yönelik harekat başlatmasıyla yeni bir boyut kazandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Özel askeri operasyon düzenlemeye karar verdim." dedi.
Moskova yönetiminin hamlesinin ardından Ukrayna sokaklarındaki hareketlilik artmaya başladı.
Daha önceki ifadelerinde Rusya'ya karşı direneceklerini ve topraklarını savunacaklarını söyleyen Ukraynalılar, orduya katılmak için başvuruda bulundu.
OYNAT 00:21
Ukrayna'da askerlik şubesi önünde kuyruk oluştu
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri harekat sonrası bazı Ukraynalılar askerlik şubesi önünde kuyruk oluşturdu.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, 40 yaş üstü Ukrayna vatandaşlarının, başkent Kiev'deki askerlik şubeleri önünde yoğunluk oluşturduğu görüldü.
Çok sayıda Ukraynalı, ellerindeki belgelerle birlikte orduda gönüllü olarak görev almak istediklerini belirtti.
ZELENSKİY'DEN DİRENİŞ ÇAĞRISI
Ukrayne Devlet Başkanı Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında, "Eli silah tutan herkesi ülkeyi savunmak için orduya katılmaya davet ediyorum" dedi.
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Dünyanın gözü Ukrayna ve Rusya’ya çevrildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başladı. Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmeler yaşanırken, Rusya ve Ukrayna'nın askeri güç dengesi merak ediliyor. Rusya ve Ukrayna'nın askeri güç dengesi nedir? İşte Ukrayna askeri gücü ve Rusya askeri gücü karşılaştırması...
ASKERİ HARCAMALAR (DOLAR)<br><br>Rusya: 61,7 Milyar<br>Ukrayna: 5,9 Milyar<br>
GSYH'YE ORANI<br><br>Rusya: Yüzde 4,3<br>Ukrayna: Yüzde 4,1<br>
AKTİF PERSONEL<br><br>Rusya: 850 bin<br>Ukrayna: 250 bin<br>
REZERV PERSONEL<br><br>Rusya: 250 bin<br>Ukrayna: 250 bin<br>
TANK<br><br>Rusya: 12 bin 420<br>Ukrayna: 2 bin 596<br>
ZIRHLI ARAÇ<br><br>Rusya: 30 bin 122<br>Ukrayna: 12 bin 303<br>
SALDIRI UÇAĞI<br><br>Rusya: 739<br>Ukrayna: 29<br>
SAVAŞ UÇAĞI<br><br>Rusya: 772<br>Ukrayna: 69<br>
HELİKOPTER<br><br>Rusya: 2 bin + <br>Ukrayna: 60<br>
FIRKATEYN<br><br>Rusya: 11<br>Ukrayan: 1<br>
MUHRİP<br><br>Rusya: 15<br>Ukrayna: 0<br>
UÇAK GEMİSİ<br><br>Rusya: 1<br>Ukrayna: 0<br>
DENİZALTI<br><br>Rusya: 70<br>Ukrayna: 0<br>
NÜKLEER SAVAŞ BAŞLIĞI<br><br>Rusya: 4 bin 490<br>Ukrayna: 0<br>
Rusya ve Ukrayna’nın askeri kapasiteleri ne boyutta?
Dünyanın gözü Ukrayna ve Rusya'ya çevrildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başladı. Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmeler yaşanırken, Rusya ve Ukrayna'nın askeri güç dengesi merak ediliyor. Rusya ve Ukrayna'nın askeri güç dengesi nedir? İşte Ukrayna askeri gücü ve Rusya askeri gücünün karşılaştırması...
FOTOĞRAF 30
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus birliklerinin Ukrayna'nın doğusuna askeri harekat emrini verdi.<br><br>Putin, Ukrayna topraklarını işgal etme niyetleri olmadığını belirterek, \"Operasyonun amacı sivillerin hayatını korumak\" dedi.<br><br>Ukrayna topraklarını işgal etme planları olmadığını vurgulayan Putin, kimseye zorla bir şey dayatmayacaklarını ifade etti.
Ukrayna ülke genelindeki patlamalar ve hava saldırıları sonrasında sıkıyönetim ilan etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, diğer ülkeleri herhangi bir müdahale girişiminin “hiç görmediğiniz sonuçlara” yol açacağı konusunda uyardı.
Putin'in emri sonrası Rus askerleri hızla bölgeye girerken dünyadan ise Ukrayna'ya yönelik işgal girişimine tepkiler yağmaya başladı.
Çok sayıda ülke Rusya'ya yönelik ambargo ve yaptırım kararları açıkladı.
Peki söz konusu yaptırımlar Rusya'ya boyun eğdirir mi? İşin bu tarafında uzmanlar Rus Merkez Bankası'nın kasasındaki paraya dikkat çekerek bu rezerv ile ne kadar bir süre sıkıntı çekilmeden yaşanabileceğine ilişkin süre paylaşıyor..
Rusya ambargolara karşı 60 ay dayanacak bir ekonomik modelleme yaptı.
Bu modelde, 500-600 milyar Dolar rezerv biriktirmek, Altın rezervini olabildiğince arttırmak, dış borçlanmayı azaltmak hatta sıfırlamak, dolar para biriminden kopmak, siber alanda kendi teknolojisini inşa etmek ana unsurlar.
Rus Merkez Bankası’nın yaklaşık 600 milyar dolarlık döviz ve altın rezervi var.
Bunun Batı’dan gelecek ambargolara karşı en az 60 ay sıkıntı çıkmadan yeteceği görüşü var.
Rusya Maliye Bakanlığı, Ulusal Refah Fonu’nun yaklaşık 200 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Bu rakam GSYH’nin yüzde 12’sine eşit.
Öte yandan Avrupa Birliği üye ülkeleri, Doğalgaz temini bakımından Rusya’ya bağımlı durumda.
Rusya, AB’nin toplam doğalgaz ithalatının yaklaşık yarısını, petrol ithalatının da neredeyse üçte birini karşılıyor.
Tek tek üye ülkelere bakıldığında, 11 üye ülkenin doğalgazının dörtte üçünü karşıladığı gerçeği var.
Avrupa Birliği’nde başrolü üstlenen Almanya doğalgazının yarısından fazlasını Rusya’dan karşılıyor.
AB ülkeleri ve ABD Rusya’yı küresel bir finansal iletişim hizmeti olan SWIFT sisteminden çıkarmayı düşünüyor.
Bu ilk etapta Rus bankalarının denizaşırı ülkelerde iş yapmasını fiilen çok zorlaştıracak bir hamle gibi görülüyor. Ancak bu yaptırımın, bankaları Rus finans kurumlarıyla yakın bağları olan ABD ve Almanya gibi ülkeler için ekonomik bir maliyete de neden olacak. O yüzden şu anda SWIFT kılıcı çekilemedi.
Rus parasını İngiltere başkentindeki boyutunu ifade etmek için “Londragrad” takma adı kullanılıyor. İngiltere hükümeti, Londra’ya akan yasadışı Rus parasıyla mücadele sözü verse de bunun kısa vadede gerçekleşmesi beklenmiyor. BBC’ye göre İngiltere hükümeti, bu sorunu, insanların paralarının nereden geldiğini anlatmalarını gerektiren “açıklanamayan servet emirleri” çözümüyle aştığını iddia ediyor.
Londra uzun yıllardır zengin Rusların yaşamak ve gayrimenkul almak için tercih ettikleri bir yer. İçişleri Bakanlığı 2008’den bu yana 2 bin 581 Rus vatandaşına yatırımcı vizesi verdi. Bu yüzden fişi çekmek, ilgili-ilgisiz kişi ayrımı yapmak çok da kolay değil.
İlgili kişilerin varlıklarının dondurulması ve seyahatlerinin yasaklanması gibi ekonomik yaptırımların çoğu zaten yürürlükte. Rusya bu yaptırmalara karşı tedbirli bu yüzden etkilenme beklenmiyor.
Avrupa’nın önde gelen ülkelerinin doğalgaz konusunda Rusya’ya bağımlılığına bakıldığındaysa tablo dikkat çekici.
Rusya doğalgazı Avrupa’ya Kuzey Akımı, Yamal-Europe ve Kardeşlik gibi birkaç ana boru hattıyla yolluyor. Bu doğalgaz bölgesel depolarda toplanıyor, sonra buradan kıtanın dört bir yanındaki farklı ülkelere dağılıyor.
Avrupa’da doğalgaz konusunda Rusya’ya en bağımlı ülke Finlandiya. 2020 verilerine göre Finlandiya’nın aldığı doğalgazın yüzde 94’ü Rusya’dan.
Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya ise doğalgazının yüzde 49’unu Rusya’dan temin ediyor.
İtalya’da bu oran yüzde 46 olurken Polonya’da yüzde 40, Fransa’da ise yüzde 24.
AB ülkelerinin Rus gazından faydalanma ortalamasıysa yüzde 32.
Dünyanın en büyük doğalgaz üreticilerinden Gazprom, Rus yasalarına göre boru hatlarıyla doğalgaz ihracat yetkisine sahip tek şirket.
Gazprom’un gaz ihracat geliri 2021’de yüzde 120 artarak 55,5 milyar dolara ulaştı.
Rusya’nın petrol ve doğalgaz satarak kazandığı para ise federal bütçenin yaklaşık yüzde 40’ını oluşturuyor.
Bazı uzmanlar Avrupa’ya giden boru hattının tamamen kesilmesinin Gazprom’a günlük 203 milyon ila 228 milyon dolar arasında gelir kaybına mal olacağını hesaplıyor.<br><br>Bu miktarda bir kayıp Rus ekonomisi için ağır olsa da Rusya Merkez Bankası rezervlerinin 600 milyar doların üzerinde olduğu biliniyor.<br>
Ambargolara karşı Rusya'nın elindeki en büyük silah: Beş yıl boyunca yetebilir
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin'in emri sonrası Rus askerleri hızla bölgeye girerken dünyadan ise Ukrayna'ya yönelik işgal girişimine tepkiler yağmaya başladı. Çok sayıda ülke Rusya'ya yönelik ambargo ve yaptırım kararları açıkladı. Peki söz konusu yaptırımlar Rusya'ya boyun eğdirir mi? İşin bu tarafında ise Rusya'nın yaptığı bir ekonomik modelleme öne çıkıyor. Söz konusu çalışmaya göre Rus Merkez Bankası'nın kasasındaki parayla 60 ay sıkıntı çekilmeyeceği ifade ediliyor.
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Tüm dünyanın merakla izledi Rusya-Ukrayna krizinde bombalar patlamaya başladı. Harekatın başlamasıyla birlikte piyasalar tepki vermeye başladı. Rusya, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Ukrayna’ya harekata başladı. Harekatı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin duyurdu. Donbas’ta başlayan operasyon Kiev’e kadar uzandı. Rusya’nın Ukrayna’daki bazı askeri havaalanlarını bombaladığı da gelen Haberler arasında yer aldı. TSİ sabah 6'da konuşan Putin, 'askeri operasyon kararı aldım' dedi ve müdahale eden herkese karşı misilleme sözü verdi. Saldırının ardından ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirileri yüzde 1,896 seviyesine geriledi.<br><br>
PİYASALARDAN SERT TEPKİ<br>Rusya’nın saldırıya başlamasıyla birlikte ilk tepkiyi Altın verdi. Ons altın fiyatları 1931.2 dolara kadar yükseldi. Ons altın güne 1909 dolardan başlamıştı. Gün içinde en düşük 1907 dolar, en yüksek de 1931 dolar seviyesi görüldü. Saat 06:35 itibarıyla ons altın 1930 dolar seviyesinde işlem görüyor.<br><br>
GRAM ALTIN DA YÜKSELİŞTE<br>Gram Altın fiyatları da ons altınla birlikte hareketlenme yaşadı. Güne 848 liradan başlayan gram altın gün içinde en düşük 846 lira, en yüksek de 859 lira seviyesini gördü. Saat 06:35 itibarıyla 857.9 liradan alıcı buluyor.<br><br>
PETROL FİYATLARI DA YÜKSELDİ<br>Petrol fiyatları da savaştan olumsuz etkilendi. Brent petrol yüzde 3’ün üzerinde değer kazanarak 97 dolar seviyesinde işlem görüyor.<br><br>
KRİPTO PARALAR SERT GERİLEDİ<br>Kripto para birimleri de sert gerileme gösterdi. Bitcoin yüzde 7’ye yakın düşüşle 35 bin 320 dolar, Ethereum yüzde 8’e yakın düşüşle 2 bin 427 dolar, Solana yüzde 10 oranında düşüşle 78.8 dolar, Shiba Inu yüzde 7 düşüşle 0.00002310 dolar seviyesinde, Dogecoin yüzde 10 oranında düşüşle 0.1185 dolar, Ripple yüzde 10 düşüşle 0.64 dolardan alıcı buluyor.<br><br>
Rusya-Ukrayna krizi: Altın petrol ve kripto paralarda son durum nedir?
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri harekata başlamasıyla birlikte para piyasalarında da hareketlenmeler görülmeye başlandı. Altın tarafında güçlü yükselişler oluşurken kripto paralarda çöküş yaşanmaya başladı. Ons altın, Ukrayna'daki patlamalarla birlikte 1931 dolara kadar yükseliş gösterdi.