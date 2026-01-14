Yeni Şafak
Ukrayna’nın yeni Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov oldu

16:0214/01/2026, Çarşamba
IHA
Zelenskiy ocak ayı başında Fedorov’u Savunma Bakanlığına önermişti.
Zelenskiy ocak ayı başında Fedorov’u Savunma Bakanlığına önermişti.

Ukrayna parlamentosu, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Savunma Bakanlığı'na Mykhailo Fedorov’u atama kararını onayladı.

Ukrayna parlamentosundan yeni savunma bakanı için oylama düzenlendi. 34 yaşındaki Mykhailo Fedorov, 450 sandalyeli parlamentoda 277 milletvekilinin "evet" oyunu alarak ülkenin yeni savunma bakanı oldu. Fedorov, oylamadan önce milletvekillerine bir eylem planı sunarak, "Bugün eski bir organizasyon yapısıyla yeni teknolojilerle mücadele etmek imkansız. Kapsamlı değişikliklere ihtiyacımız var. Amacımız sistemi değiştirmek; orduyu reforme etmek, cephelerdeki altyapıyı iyileştirmek, yalanları ve yolsuzluğu ortadan kaldırmak, liderliği ve güveni yeni bir kültür haline getirmek" ifadelerini kullandı.

Fedorov, reformlarının ordunun dijitalleştirilmesine, insansız hava araçlarının (İHA) ve yapay zekanın kullanımının artırılmasına, teknolojinin daha geniş çapta kullanılmasına odaklanacağını söyledi. Fedorov, "Daha fazla robot, daha az kayıp. Daha fazla teknoloji, daha az can kaybı" diye konuştu.

Zelenskiy önermişti

Mykhailo Fedorov, temmuz ayı ortalarından itibaren Başbakan Birinci Yardımcısı, Dijital Dönüşüm Bakanı olarak görev yapıyordu. Zelenskiy ocak ayı başında Fedorov’u Savunma Bakanlığına önermişti. Federov, Ukrayna’nın Rusya’nın işgaline karşı yüksek teknolojiyle verdiği mücadelenin şekillenmesinde kilit bir rol oynamış, özellikle Starlink terminallerini konuşlandırarak cephedeki Ukrayna askerlerinin bağlantısının iyileştirilmesini sağlamıştı. Federov ayrıca, Rus birliklerine azami hasar vermeyi amaçlayan, insansız hava araçlarından oluşan ve savunma hattı olarak bilinen "İHA Hattı"nın oluşturulmasında da önemli rol oynamıştı.



