Dünya Ülke onu konuşuyor Tam kapanmaya telefon kulübesinde girdi
ASYA

Ülke onu konuşuyor: Tam kapanmaya telefon kulübesinde girdi

Koronavirüse karşı sıkı tedbirlerin alındığı Şangay'dan ilginç haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak evsiz bir kadının telefon kulübesinde bir ay boyunca "tam kapanmaya" girdiği öğrenildi.

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Haber Merkezi Diğer
Ülke onu konuşuyor: Tam kapanmaya telefon kulübesinde girdi
Tam kapanmaya telefon kulübesinde girdi.

Çin’in Şanghay kentinde geçen ayın başlarında yeni bir Kovid-19 salgını dalgasını kontrol altına almak için şehrin 26 milyon sakininin büyük bir kısmı için karantina ilan edilirken, göçmen işçi olan evsiz bir kadının bu süreci köpeğiyle birlikte bir telefon kulübesinde geçirdiği ortaya çıktı.

KİRASINI ÖDEYEMEMİŞ

Telefon kulübesinin olduğu caddenin karşısındaki apartman dairesinde yaşayan bir vatandaşın kadını fark ederek fotoğrafını sosyal medyada paylaşmasının ardından olay ortaya çıkarken, kadının hayatıyla ilgili ayrıntılar, şehrin kaotik pandemi koşullarıyla birleşen ekonomik eşitsizliğin altını çizdi.

Kimliği gizlenen ve pandemi nedeniyle işsiz kaldığı öğrenilen 50’li yaşlardaki kadının kirasını karşılayamadığı için telefon kulübesinde kendine bir yaşam alanı açtığı öğrenildi. “China Youth Daily” ile röportaj yapan kadın, Ocak ayında telefon kulübesinden yaşamaya başladığını söyledi. Geçen hafta polis memurlarının bir gece yarısı kadını telefon kulübesinden çıkardığı belirtilirken, kadının yetkililerin konaklama teklifini reddettiği bildirildi.

Yangından eser kalmadı: Küle dönen ormanlar yeşile büründü
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Antalya’nın Manavgat ilçesi Taşağıl beldesi Karabük köyü civarında 31 Temmuz 2008 tarihinde çıkan orman yangını, olumsuz hava ve arazi şartları nedeniyle kısa sürede büyüyerek Akbaş, Taşağıl, ve Sağırin işletme şefliklerine sıçrayarak geniş bir alana yayılmıştı. Yangın, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve civar bölge müdürlüklerinden gelen hava araçları, arozöz, teknik eleman ve orman işçilerinin gece gündü aralıksız çalışmaları ile 5 gün devam ederek 5 Ağustos 2008 günü kontrol altına alınabilmişti. Yangında 10 bin 299 hektar ormanlık alan zarar gördü.
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Yangının ardından hemen harekete geçen Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri küle dönen alanları yeniden yeşillendirmek için adeta seferberlik ilan etti. Yapılan çalışmalar neticesinde alana 681 bin 500 adet Kızılçam, 530 bin Kara Selvi, 50 bin Mavi Selvi, 18 bin badem, 30 bin Çınar olmak üzere çeşitli türlerden oluşan 1 milyon 747 bin 600 adet fidan dikimi gerçekleştirildi.
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14 yıl sonra yanan alanlar dron tarafından tekrar görüntülendi. Sağirin Mahallesinde küle dönen alanda doğanın yeniden hayat bulduğu ve yeşile büründüğü görüldü. Yürütülen ağaçlandırma çalışmalarıyla ormanların, küllerinden yeniden doğdu.
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Yangından eser kalmadı: Küle dönen ormanlar yeşile büründü
Antalya'da 14 yıl önce çıkan orman yangınında küle dönen ormanlık alanlar, yapılan ağaçlandırma çalışmaları ile adeta yeniden yeşile büründü. Drone ile çekilen görüntülerde yangından eser kalmadığı görüldü.

Kafa kafaya çarpışan otomobillerden biri dükkana daldı: Üç yaralı var
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Kaza, İstanbul Çekmeköy Cumhuriyet Mahallesi Çağdaş Caddesi üzerinde 23.15 sıralarında meydana geldi.
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İddiaya göre, Demokrasi Caddesi’nden gelmekte olan Okan Çelik’in kullandığı 34 LU 7646 plakalı otomobil, Çağdaş Caddesi’nde ilerleyen Okan Yakup’un kullandığı 34 EGT 654 plakalı otomobile çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle savrulan Okan Yakup’un kullandığı otomobil, yol kenarında bulunan beton mantarları kırdıktan sonra cadde üzerindeki bir telefoncuya girdi.
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Kaza sonrası telefon dükkânına giren otomobil içinde yolcu konumunda bulunan hamile olduğu iddia edilen kadın araç içinde sıkıştı.
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İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada iş yerine giren otomobilde bulunan 2 yaralı kendi imkânlarıyla otomobilden çıkarken 1 kadın otomobil içinde sıkıştı.
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İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan kadın sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otomobiller olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.
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Otomobilin girdiği iş yerinde büyük maddi hasar oluştu.
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Bölgede daha önce de kaza olduğu öğrenilirken vatandaşlar caddede önlem alınmasını istedi.
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Öte yandan kaza anı saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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Görüntülerde otomobilin çarpıştıktan sonra iş yerine girdiği görülüyor.
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Görüntülerde otomobilin çarpıştıktan sonra iş yerine girdiği görülüyor.
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Görüntülerde otomobilin çarpıştıktan sonra iş yerine girdiği görülüyor.
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Şakir Yurttapar, ”Burada sürekli kaza oluyor. Biz gereken her yere müracat ettik. Burada sürekli kaza oluyor. Şimdi kaza oldu hamile kadın ayakları kırıldı. İnsanların dükkânları zarar gördü. Buraya ışık, tabela, set artık ne gerekiyorsa yapılmasını istiyoruz. Burada 20 gün içinde 10 kere kaza oldu. Yetkililerden gereken ne ise onu yapmasını istiyoruz“ dedi.
Kafa kafaya çarpışan otomobillerden biri dükkana daldı: Üç yaralı var
Çekmeköy'de cadde üzerinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonrası otomobillerden birisi yol kenarında bulunan beton mantarları kırdıktan sonra iş yerine girdi. Kazada 1'i kadın 3 kişi yaralandı. 3 kişinin yaralandığı kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

ABD ile Rusya arasında gerilimi artıracak iddia: Moskova'nın batırılmasına yardımcı oldular
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Rusya'nın Karadeniz'deki sancak gemisi Moskova kruvazörünün Ukrayna tarafından nasıl vurulduğu halen merak konusu iken ABD'den geminin batırılmasına ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.
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NBC haber kanalının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde ABD istihbaratının paylaştığı istihbarat bilgisinin Ukrayna ordusunun Rus kruvazör gemisi Moskova'yı batırmasına yardımcı olduğu ileri sürüldü.
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Saldırının Ukrayna kuvvetlerinin Amerikalılara Odesa'nın güneyinde Karadeniz'de seyreden bir gemi hakkında soru sormasının ardından gerçekleştiği iddia edilen haberde ABD istihbaratının o gemiyi Moskova olarak tanımladığı ve konumunun doğrulanmasına yardımcı olduğu, ardından Ukraynalıların gemiyi hedef aldığı öne sürüldü.
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Öte yandan, ABD'nin Ukrayna'nın Moskova'yı hedef alacağını önceden bilmediği ve saldırı kararına karışmadığı da iddia edildi.
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Öte yandan, ABD'nin Ukrayna'nın Moskova'yı hedef alacağını önceden bilmediği ve saldırı kararına karışmadığı da iddia edildi.
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ABD'nin ayrıca Rus gemilerinden gelen saldırıları da tespit edip Ukrayna ile paylaştığı belirtildi.
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amerikan istihbaratının Ukrayna ile gerçek zamanlı bilgi paylaştığını doğrulasa da Moskova gemisine ilişkin yorum yapmaktan kaçınıyor.
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510 kişilik mürettebat taşıyan güdümlü bir füze kruvazörü olan Moskova, Rusya'nın Karadeniz Filosunun sancak gemisiydi ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana savaşta batırılan en büyük Rus savaş gemisiydi.
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ABD, geminin iki Neptün gemisavar füzesi ile vurulduktan sonra 14 Nisan'da battığını açıklamıştı.
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ABD ile Rusya arasında gerilimi artıracak iddia: Moskova'nın batırılmasına yardımcı oldular
Moskova kruvazörünün Ukrayna tarafından nasıl vurulduğu merak konusu iken ortaya yeni bir iddia atıldı. ABD tarafından paylaşılan istihbaratın Ukrayna'nın Rus kruvazörü Moskova'yı batırmasına yardımcı olduğu öne sürüldü.

ABD talep etti Fiji polisi harekete geçti: Rus oligarkın 300 milyon dolarlık yatına el konuldu
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Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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Rus milyarder Kerimov'un 300 milyon dolarlık süper lüks yatına Fiji'de el konulduğunu belirten Psaki, bu işlemin ABD'nin talebi üzerine Fiji yönetimi tarafından gerçekleştirildiğini aktardı.
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Öte yandan görevini 13 Mayıs'ta devredeceği Karine Jean-Pierre ile podyuma çıkan Psaki, halefini tebrik etti.
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Pasifik Okyanusu'nun güney kısmında yer alan ada ülkesi Fiji, Lautoka kentinin Queens Rıhtımı'na demirleyen Rus milyarder Süleyman Kerimov'a ait 106 metre uzunluğundaki süper lüks yatın alıkoyulduğunu bildirmişti.
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Fiji Emniyet Genel Müdürü Sitiveni Qiliho, yatın birkaç gün önce Lautoka Limanı'ndaki Queens Rıhtımı'na gelmesiyle soruşturmanın başladığını söylemişti.
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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rus oligark Süleyman Kerimov'a ait 300 milyon dolarlık yata talepleri üzerine Fiji'de el konulduğunu bildirdi.
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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rus oligark Süleyman Kerimov'a ait 300 milyon dolarlık yata talepleri üzerine Fiji'de el konulduğunu bildirdi.
Title
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rus oligark Süleyman Kerimov'a ait 300 milyon dolarlık yata talepleri üzerine Fiji'de el konulduğunu bildirdi.
Title
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rus oligark Süleyman Kerimov'a ait 300 milyon dolarlık yata talepleri üzerine Fiji'de el konulduğunu bildirdi.
Title
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rus oligark Süleyman Kerimov'a ait 300 milyon dolarlık yata talepleri üzerine Fiji'de el konulduğunu bildirdi.
Title
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rus oligark Süleyman Kerimov'a ait 300 milyon dolarlık yata talepleri üzerine Fiji'de el konulduğunu bildirdi.
ABD talep etti Fiji polisi harekete geçti: Rus oligarkın 300 milyon dolarlık yatına el konuldu
Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi sonrası Rus milyarderlere yönelik mal varlıklarına el koyma girişimleri hızla devam ediyor. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rus oligark Süleyman Kerimov'a ait 300 milyon dolarlık yata talepleri üzerine Fiji'de el konulduğunu bildirdi.


Sosyal medyaşirketlerinin ikiyüzlülüğü

Sosyal medya
şirketlerinin ikiyüzlülüğü

​Müslüman karşıtlığıyla ilgili şikayetleri duymazdan geldiler.
Kafa kafaya çarpışıpdükkana daldılar

Kafa kafaya çarpışıp
dükkana daldılar

​İstanbul'daki feci kazada üç yaralı var.
Rize-Artvin Havalimanının açılışına günler kaldı: İlk inişi Erdoğan ve Aliyevin uçakları yapacak

Moskova'nın batırılmasına yardımcı oldular.

​Psikolojik harp uzmanı Ümit Özdağ.

​ABD talep etti Fiji polisi harekete geçti.

​Yanında bebeği varken defalarca bıçaklandı.

​Mahsur kalan doktorları AFAD ekipleri kurtardı.

​İnsanlık eşine az rastlanır problemlerle boğuşuyor.

Avrupa'nın en çok yatırım çeken dördüncü kenti.

​Büyük yük annelerin omuzlarında.

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