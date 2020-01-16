Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Mısır hükümetine çağrı

IFJ, Mısır polisinin AA Kahire ofisine baskın yaparak, 4 çalışanı gözaltına almasına ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, Mısır'ın uzun zamandan beri gazetecilere yönelik baskı uyguladığı ve medyayı susturduğu belirtildi.

Mısır hükümetinden gözaltındaki AA çalışanlarının serbest bırakılmasını talep eden IFJ, ülkedeki diğer medya mensupları üzerindeki baskının da kaldırılması çağrısında bulundu.

IFJ Genel Sekreteri Anthony Bellanger, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Gazeteciler ülkeler arasındaki siyasi çekişmelerden dolayı zarar görmemelidir. Medya mensuplarının 'yalan haber' yaydıkları iddiasıyla hapsedilmesi, eleştirel seslerin susturulmasının kolay bir yoludur. Mısır hükümetine tutuklu tüm basın mensuplarını serbest bırakmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Kahire’de AA’ya baskın

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